Precio de combustibles HOY en Perú: ¿cuáles son las tarifas de GNV, GLP, diésel y gasolina este jueves 5 de noviembre?

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los precios de los combustibles en el Perú registran diferencias dependiendo del establecimiento donde los conductores decidan abastecer sus vehículos. Este jueves 5 de noviembre de 2026, quienes utilizan gasolina, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) o Gas Licuado de Petróleo (GLP) pueden consultar las tarifas disponibles antes de acudir a una estación de servicio.

Una de las principales herramientas para realizar esta comparación es 'Facilito', plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que permite conocer los precios declarados por los grifos, identificar establecimientos cercanos y verificar la disponibilidad de los combustibles.

Se recuerda que la labor de Osinergmin no se limita a informar sobre los precios de los combustibles, sino que también supervisa que los grifos operen de manera segura y formal, cumpliendo con la normativa vigente. Para ello, verifica la calidad de los productos, el correcto despacho de los combustibles y que los precios registrados coincidan con los montos que finalmente se cobran al público.

Así, los usuarios no solo cuentan con una herramienta para comparar tarifas, sino también con una entidad encargada de fiscalizar que los establecimientos cumplan las condiciones exigidas para comercializar combustibles.

⛽Muchas personas se preguntan qué hace Osinergmin en el mercado de combustibles . Supervisamos que los grifos operen de manera segura, formal y cumpliendo la normativa, verificando la calidad, el despacho correcto de los combustibles y que los precios registrados coincidan con los que se cobran al público. Si el precio que ves en el grifo no coincide con el registrado en Facilito, puedes reportarlo desde la app o llamando al 📞 1840. Conoce más sobre nuestro rol en este video 📲 #Osinergmin #Combustibles #Facilito #Supervisión #Energía #Perú Lee también Corte de agua en distritos de Lima el 6 de noviembre: ¿cuáles son las zonas afectadas, según Sedapal? March 13, 2026

¿Cuánto cuesta el diésel y el gasohol HOY en Perú?

El diésel B5 S-50 UV registra precios generales que oscilan entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón. Esta diferencia de S/ 4,54 puede representar un gasto adicional considerable para quienes necesitan abastecer sus unidades con frecuencia.

En Lima, algunos de los precios más bajos declarados se encuentran en distritos como Carabayllo, donde el diésel B5 figura desde S/ 23,29 por galón. En Comas, los registros parten de S/ 24,10, mientras que en el Rímac se reportan desde S/ 24,94.

Por otro lado, el gasohol regular presenta precios generales de entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón. Sin embargo, en determinados establecimientos de Villa El Salvador se encuentra desde S/ 20,09. En Los Olivos, algunos grifos lo ofrecen desde S/ 20,48 y en San Juan de Lurigancho desde S/ 20,65.

Respecto al gasohol premium, los valores generales van desde S/ 21,29 hasta S/ 26,19 por galón. Una de las referencias más económicas aparece en San Miguel, donde se registra desde S/ 21,99.

PLATAFORMA FACILITO

¿Cómo consultar el precio del GNV y GLP en los grifos?

Los conductores que utilizan Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) también pueden revisar los precios disponibles mediante Facilito de Osinergmin. La plataforma permite identificar los establecimientos que comercializan estos combustibles y comparar sus tarifas según la ubicación.

Es importante considerar que ambos productos se comercializan con unidades de medida diferentes: el GNV se vende por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se despacha por galón. Por ello, sus precios no deben compararse directamente con los del diésel o los gasoholes.

Para realizar la consulta, los usuarios deben ingresar a la plataforma 'Facilito', seleccionar el tipo de combustible que necesitan y establecer su ubicación. De esta manera, podrán visualizar los establecimientos cercanos, revisar los montos declarados y comprobar qué grifos cuentan con el producto requerido.

Comparar los precios antes de abastecer un vehículo puede ayudar a reducir los gastos de transporte, especialmente para quienes realizan recorridos frecuentes. No obstante, es recomendable verificar la tarifa directamente en el establecimiento, debido a que los valores pueden cambiar durante el día y depender de la disponibilidad de cada combustible.