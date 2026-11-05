V.E.S: inundación frente a hospital dificulta el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante las intensas lluvias registradas en Lima Sur, la pista y la vereda ubicadas frente al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador quedaron inundadas, situación que dificulta el tránsito y el acceso de los pacientes al establecimiento de salud.

Inundación frente a hospital de emergencias dificulta acceso a pacientes

Las intensas lluvias han provocado una grave acumulación de agua frente al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, situación que dificulta el desplazamiento de pacientes y transeúntes. Los más perjudicados son los adultos mayores y las personas con discapacidad, quienes deben atravesar las pistas inundadas para recibir atención médica.

El problema se registra en la avenida 200 Millas, frente al referido hospital, donde el agua empozada alcanza casi la altura de las rodillas de los peatones. Esta situación ha complicado el tránsito de quienes acuden al centro médico, tanto para cumplir con sus citas programadas como para atender alguna emergencia.

Como parte de las declaraciones recogidas desde la zona, uno de los pacientes afectados manifestó su preocupación por las dificultades que enfrentan diariamente para llegar al establecimiento de salud y cuestionó la falta de previsión de las autoridades ante este tipo de situaciones.

"Todos los pacientes que venimos nos perjudicamos, no pasan los carros, el charco, todo eso nos molesta. La verdad, es culpa de las autoridades que no se han proyectado como debe ser", expresó.

Pacientes pierden sus citas médicas por acumulación de agua

La acumulación de agua también representa un obstáculo para las personas con movilidad reducida. Los pacientes que utilizan sillas de ruedas presentan mayores dificultades para desplazarse por las vías y veredas inundadas, por lo que algunos estarían perdiendo sus citas programadas.

Otro de los problemas reportados es que los dos accesos del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador se encuentran bloqueados por el agua. Esto afecta directamente a los pacientes que necesitan ingresar para recibir atención en consultorios o acudir al área de emergencias.

La situación genera preocupación entre los usuarios del establecimiento, debido a que las dificultades para transitar podrían retrasar la llegada de personas que requieren asistencia médica.

Mientras continúan las complicaciones por las lluvias en Lima Sur, los pacientes y vecinos de la zona deben enfrentar las consecuencias de las inundaciones en uno de los principales accesos al hospital.

Finalmente, la situación en los exteriores del hospital de emergencias de Villa El Salvador por la inundación que ocasionó el difícil acceso de pacientes como adultos mayores y personas con discapacidad hacia el establecimiento médico.