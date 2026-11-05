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Corte de luz en Lima y Callao el 6 de noviembre: conoce los distritos afectados y horarios

Conoce cuáles son los distritos de Lima y el Callao que se verán afectados por algunas horas por el corte de luz programado para el viernes 6 de noviembre, según Pluz Perú.

Corte de luz en Lima y Callao: cronograma Pluz Perú.
Corte de luz en Lima y Callao: cronograma Pluz Perú. (Composición Exitosa)

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/11/2026

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El viernes 6 de noviembre habrá corte de luz en algunos distritos de Lima y el Callao. Conoce cuáles son las zonas que se verán afectadas y los horarios en que se efectuará la interrupción temporal del servicio, según Pluz Perú.

¿Por qué habrá corte de luz en distritos de Lima y el Callao?

Determinadas zonas de Lima y el Callao se verán afectados por la interrupción temporal del servicio eléctrico programado para el viernes por la empresa Pluz Perú, que según precisó en su comunicado, se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo que realizarán con el objetivo de mejorar el suministro.

Las suspensión alcanzará únicamente calles, urbanizaciones, asentamientos humanos o áreas industriales específicas, por lo que es importante revisar las direcciones incluidas en el cronograma oficial para tomar las medidas preventivas que ayuden a aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.

¿Qué distritos no tendrán luz el 6 de noviembre? Horarios

Para anticiparte al corte de luz y saber si habrá alguna interrupción programada en tu barrio o urbanización, puedes ingresar al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te presentamos qué zonas de Lima y Callao son las que figuran en la lista de aquellas que no contarán con electricidad este viernes 6 de noviembre:

Áreas afectadas en San Martín de Porres / Callao

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  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en Pro. Viv. Nuestra Señora de la Soledad mzs. A, B, C, asoc. Sta. María del Valle mzs. A, B, D, E, F, Pro. Viv. Las Orquídeas de Oquendo mzs. B, C, D, E, F, urb. Los Jardines de Sta. Rosa mzs. A, B, C, D, urb. Las Brisas de Sta. Rosa mzs. A, B, C, D, H, I, asoc. Viv. Los Rosales de Lima mzs. A, C, D, E, F, Pro. Viv. Señor de Los Milagros de Oquendo mzs. A, C, D, F, G, H, Pro. Viv. Los Alisos de Oquendo mzs. A, B, C, Pro. Viv. Res. Los Pinos de Sta. Rosa, mzs. B, F, I, Pro. Viv. Sta. Luisa I Oquendo mzs. A, B, C, D, Pro. Viv. El Olivar de Oquendo mzs. A, B, C, D, urb. La Encantada de Sta. Rosa mzs. A, B, C, asoc. Futura urb. La Encantada de Sta. Rosa mzs. A, B, C, Pro. Viv. Las Gardenias de Oquendo I mzs. A, B, Pro. Viv. Villa Los Ángeles mzs. A, B, C, D, E.

En Carabayllo

  • Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en C. P. Las Piedritas mz. A.
  • Desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en C. P. Las Piedrias mzs. D, K.

Corte de luz en el Rímac

Asimismo, Pluz Perú precisó qué zonas del distrito del Rímac se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. del viernes 6 de noviembre. Entre ellos:

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Cronograma de corte de luz.
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Sectores afectados en San Juan de Lurigancho

  • Desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en P. J. Arriba Perú mzs. 10, 15, 16, 17, 39, 40.

En Huaral

  • Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. La Alameda Sur cuadra 3 lado impar desde N° 359 en adelante, calle Jorge Chávez cuadra 2.

En resumen, Pluz Perú anunció que habrá corte de luz el viernes 6 de noviembre, que afectará en determinadas horas a al menos cinco distritos de Lima y el Callao. Toma tus precauciones.

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