Beneficio tributario que impulsa venta de autos GLP afecta a la masificación del gas natural, alerta Nicolás Chipana

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Nicolás Chipana, especialista en conversiones y gas natural, cuestionó el beneficio que permite la devolución del 10 % del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para vehículos a GLP. Según explicó, esta medida podría restarle impulso a la masificación del gas natural en el país.

Impacto de los incentivos fiscales en la oferta automotriz

Los mecanismos tributarios orientan las preferencias comerciales de los concesionarios hacia unidades equipadas con sistemas de GLP, dado que la normativa facilita la devolución del tributo y reduce los costos operativos para las empresas. En consecuencia, la oferta de vehículos nuevos configurados originalmente para operar con gas natural disminuye de forma considerable en el mercado local.

Esta distorsión comercial limita las opciones disponibles para el consumidor final, quien encuentra una mayor disponibilidad de vehículos propulsados por GLP en los establecimientos de venta.

La menor presencia de alternativas de GNV frena el crecimiento de la demanda interna, un factor indispensable para dinamizar las inversiones necesarias en la ampliación de estaciones de servicio a nivel nacional.

Ante este escenario, Nicolás Chipana, especialista en conversiones y gas natural, explicó el impacto directo de esta preferencia comercial en el mercado automotor.

"Si usted va a comprar un carro te dicen practicamente te lo entrego a GLP y eso disminuye la oferta. Al disminuir la oferta de Gas Natural no hay esa posibilidad. Cuando hay mayor cantidad de demanda hay mayor inversión", señaló.

Contradicciones normativas y antecedentes del Decreto Supremo 181-2019-EF

El marco regulatorio que modifica las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo, formalizado mediante el Decreto Supremo Nº 181-2019-EF emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas por el exministro Carlos Oliva Neyra durante el gobierno de Martín Vizcarra, estableció ajustes en las partidas arancelarias aplicables a vehículos que emplean combustibles alternativos.

Según el especialista, diversas carteras ministeriales han debatido la contraposición de estas normas técnicas con las políticas estatales de masificación energética. Sobre esta contraposición normativa, el especialista detalló la postura institucional frente a la dación de la medida fiscal.

"El Ministerio de Economía y Finanzas dio ese beneficio y el Ministerio de Energía y Minas le responde al Ministerio de Economía y Finanzas diciendo ese Decreto Supremo 181-2019-EF está afectando la masificación del gas o sea está haciendo el MEF un autogol a lo que es la masificación", indicó.

La falta de sincronía entre las disposiciones de carácter fiscal y los objetivos de masificación del gas natural arrastra un periodo prolongado de discusiones técnicas sin resolución definitiva. Además, mencionó que agendaron cita con el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para poder revisar el Decreto Supremo; sin embargo aun no reciben respuesta alguna.

Durante sucesivas administraciones gubernamentales se mantuvieron mesas de diálogo para corregir el desequilibrio normativo; sin embargo, los cambios institucionales y la inestabilidad política impidieron la concreción de reformas estructurales.

En ese sentido, el beneficio tributario establecido por el Decreto Supremo Nº 181-2019-EF continuará siendo evaluado por los actores del sector energético y las entidades competentes del Estado.