Mano Menezes anuncia la lista de convocados de la Selección Peruana para el amistoso frente a Bolivia

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana volverá a la acción durante una nueva Fecha FIFA, donde se disputará únicamente un solo encuentro que será ante su similar de Bolivia. En ese marco, el técnico Mano Menezes anunciará este jueves 5 de noviembre la lista de convocados que integrarán la delegación nacional.

Esta será la cuarta convocatoria del estratega brasileño desde que asumió el mando de la 'Bicolor'. El objetivo será continuar con la preparación del equipo de cara a sus próximos desafíos, entre ellos, el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Lista de convocados de Perú

La Federación Peruana de Fútbol comunicó, por medio de sus redes sociales, que el director técnico Mano Menezes brindará una conferencia de prensa por medio del canal Bicolor+ a las 12 p.m. para hacer de conocimiento público a los convocados.



¿Dónde jugaremos ante Bolivia?

El amistoso internacional se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el barrio de Matute y casa de Alianza Lima en la Liga1. La Selección Peruana volverá a jugar en el recinto blanquiazul desde el pasado 22 de marzo de 2024, cuando venció 2-0 a Nicaragua en el debut de Jorge Fossati como entrenador.

Nota en desarrollo...