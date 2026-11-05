Campaña del DNI electrónico GRATIS el 6 y 16 de noviembre: ¿dónde y quiénes son los beneficiados?

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva campaña del DNI electrónico gratis sorprenderá a la ciudadanía el viernes 6 y lunes 16 de noviembre. Descubre quiénes se verán beneficiados y en dónde se realizará la iniciativa, en coordinación con representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

DNI electrónico gratis el 6 de noviembre: beneficiados y horario

Con el fin de reducir las brechas de indocumentación y garantizar el derecho a la identidad, se llevará a cabo una nueva campaña gratuita para el trámite del DNI electrónico (DNIe), que como se recuerda, este documento brinda los siguientes beneficios: identidad digital (permite acreditar tu identidad de forma presencial y virtual), firma digital, facilita trámites en línea, agilidad en gestiones (reduce tiempo y desplazamientos).

En ese marco, quienes deseen tramitar el documento de identidad pueden tener en cuenta la jornada que se realizará sin costo alguno en el distrito de Comas este viernes 6 de noviembre.

De acuerdo a lo anunciado, esa iniciativa beneficiará a adultos mayores de 60 años, menores de 17 años y personas con discapacidad, llevándose a cabo desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en el Palacio Municipal. Se recomienda llegar a tiempo, ya que solo será 50 cupos que se darán en esa campaña. Entre los requisitos están:

Traer DNI a renovar, la copia del DNI perdido o una partida de nacimiento.

del DNI perdido o una Todo menor de edad debe estar acompañado de su padre o madre.

debe estar de su padre o madre. Para actualizar domicilio, traer recibo de agua, luz o teléfono/cable.

traer recibo de agua, luz o teléfono/cable. Personas con discapacidad que deseen participar en la campaña deberán presentar una copia del carnet de Conadis .

Se entregará los DNI que se tramitaron en las campañas de DNI gratuitas en el 2025.

Campaña gratuita del DNI electrónico en Comas y Acora.

¿Dónde será la campaña del DNIe gratuito el 16 de noviembre?

Pero no solo el 6 de noviembre se realizará la campaña, sino también el lunes 16 del presente mes, pero en este caso, en el distrito de Acora, ubicado en Puno. La jornada se realizará desde las 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en el auditorio del municipio, y contará con la presencia del personal del Reniec.

Ten en cuenta que se entregará DNI electrónicos tramitados en los meses pasados. Asimismo, el grupo de beneficiarios de esta campaña en Acora serán menores de 0 a 17 años que tramitan por primera vez o renovación, adultos mayores de 60 años a más, personas con discapacidad y población en general.

No es necesario llevar una foto, ya que se tomará en ese mismo día de forma gratuita. Entre los trámites a realizar están:

Inscripción por primera vez.

Renovación por caducidad.

Rectificación de datos o fotografía.

Duplicados.

De esa forma, se dio a conocer que en Comas y el distrito de Acora se realizarán campañas de DNI electrónico gratuito el 6 y 16 de noviembre respectivamente. Asimismo, se revelaron detalles que debes revisar antes de acudir a la jornada.