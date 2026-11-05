Villa El Salvador: bus de 'El Rápido' queda atrapado por inundación en la av. Velasco Alvarado

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre provocaron inundaciones en distintos sectores de Lima Sur. Uno de los puntos afectados fue la avenida Juan Velasco Alvarado, en Villa El Salvador, donde un bus de transporte público de la empresa 'El Rápido' quedó atrapado en medio de un aniego que cubrió gran parte de la vía.

Bus queda atrapado por inundación

Dicha unidad realizaba su recorrido habitual cuando quedó atascada en la intersección de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Separadora Industrial. Debido a la acumulación de agua, el vehículo terminó cubierto hasta casi la mitad de su estructura, lo que impidió que pudiera continuar su desplazamiento.

De acuerdo con la información reportada desde la zona, el conductor y el cobrador permanecieron al interior de la unidad mientras solicitaban ayuda para poder salir. Ambos trabajadores fueron finalmente retirados del vehículo y puestos a salvo.

Sin embargo, el bus todavía permanece atascado en el lugar, debido al considerable volumen de agua acumulada en esta intersección de Villa El Salvador.

La emergencia también ha generado complicaciones para otros usuarios de la vía, debido a que el agua cubrió gran parte de la superficie destinada al tránsito vehicular y peatonal.

Utilizan motobombas para retirar el agua acumulada

Frente a esta situación, hasta el lugar llegaron equipos con motobombas para realizar trabajos de succión y retirar el agua empozada. Estas labores buscan reducir el nivel de inundación y facilitar la circulación de los vehículos por este importante sector del distrito.

Asimismo, se reportó que la ciclovía de la avenida también quedó completamente cubierta por el agua, lo que impide el desplazamiento normal de los ciclistas y representa un riesgo para quienes transitan por la zona.

Lluvias generan emergencias en Lima Sur

Este incidente se suma a las diferentes afectaciones registradas en Lima Sur a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas. Los aniegos han complicado el tránsito vehicular y peatonal, además de generar dificultades para los vecinos que necesitan trasladarse a sus centros de trabajo o establecimientos de salud.

Finalmente, mientras continúan los trabajos para retirar el agua acumulada en la avenida Velasco Alvarado, en Villa El Salvador, se recomienda a los conductores tomar las precauciones necesarias y evitar circular por los sectores inundados. Esta situación podría dificultar el tránsito vehicular y generar nuevos incidentes, por lo que se exhorta a los transportistas a utilizar rutas alternas mientras se desarrollan las labores de limpieza.