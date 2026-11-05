EsSalud ofrecerá más de 100 puestos laborales para personas con discapacidad en feria inclusiva "Llancayta Munani"

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

EsSalud realizará este viernes 6 de noviembre la IV Expo Empleo Inclusivo "Llancayta Munani", que en quechua significa "Quiero Trabajar". La feria pondrá a disposición de las personas con discapacidad más de 100 oportunidades laborales, con la participación de 40 empresas e instituciones públicas y privadas.

Feria en La Victoria y Callao

La jornada se desarrollará en los Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) de La Victoria y Callao. Allí, los participantes recibirán orientación laboral, asesoría para elaborar sus currículums y acompañamiento para fortalecer sus habilidades de empleabilidad.

La feria, que se realiza desde 2017, reunirá a empresas e instituciones de sectores como energía, salud, comercio, turismo, industria, gastronomía y medios de comunicación, interesadas en incorporar talento a sus equipos de trabajo.

IV Expo Empleo Inclusivo "Llancayta Munani"

Servicios de salud y acompañamiento

Además de las oportunidades laborales, EsSalud instalará un hospital de campaña que brindará servicios de medicina general, psicología, nutrición, enfermería, obstetricia y densitometría ósea.

La institución cuenta actualmente con 17 unidades operativas a nivel nacional, conformadas por cuatro CERPS y 13 Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS), que brindan acompañamiento para facilitar la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad.

Historias que inspiran

Detrás de la iniciativa hay historias como la de Jenny Rueda Murga, de 43 años, quien culminó sus estudios universitarios y encontró en el trabajo una oportunidad para fortalecer su independencia económica y aportar al bienestar de su familia. Desde hace cuatro años trabaja en la panadería El Pan de la Chola, donde desempeña distintas tareas y comparte diariamente con sus compañeros.

Jenny Rueda Murga

Su experiencia refleja cómo el acompañamiento en rehabilitación profesional y el acceso a oportunidades laborales pueden favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. "Invito a los usuarios de EsSalud y a los chicos a que participen, que vengan y conozcan las oportunidades que hay. Así también podrán salir adelante", expresó Jenny.

En su última edición en 2025, EsSalud logró la colocación laboral efectiva de 913 asegurados con discapacidad. La feria busca generar condiciones para que más personas puedan desarrollar su talento, fortalecer su autonomía y construir su propio futuro.