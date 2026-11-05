Fabián Bustos reconoce imprecisión de Universitario ante Sport Boys: "Hasta un penal erramos"

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, analizó el desempeño de su equipo tras el empate 2-2 frente a Sport Boys en el Estadio Monumental por la fecha 14 pendiente del Torneo Clausura. El conjunto crema logró igualar el marcador en los minutos finales con anotaciones de Alex Valera y Caín Fara, luego de ir en desventaja ante el planteamiento defensivo propuesto por el cuadro rosado.

Evaluación del trámite del partido y las oportunidades desaprovechadas

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador merengue sostuvo que el desarrollo del juego mostró una supremacía del cuadro local en términos de volumen ofensivo e intensidad. Sin embargo, aceptó que la imprecisión en la definición condicionó el resultado frente al planteamiento táctico del adversario.

"Me parece que fuimos ampliamente superiores con un gran equipo, entrenador y jugadores que vinieron a hacer su planteamiento", sostuvo en primera instancia.

El estratega indicó que el equipo generó aproximaciones constantes por las bandas para vulnerar el bloque defensivo del conjunto chalaco, aunque la falta de claridad en el último pase evitó sacar ventaja en el marcador antes de los goles visitantes.

"Nosotros estuvimos imprecisos. Debimos abrir el partido primero porque tuvimos muchas situaciones claras. Luego ellos marcan el primero. En el segundo tiempo fuimos más superiores todavía. No comparto de que no estuvimos bien", acotó.

La falta de efectividad en el área rival se evidenció también en la ejecución de un tiro desde el punto penal que no pudo ser concretado por el ataque estudiantil durante el desarrollo del encuentro.

"Desbordamos creo que 21 veces, tuvimos ataques de área y el rival hizo su trabajo tácticamente, pero creo que, en posesión, intensidad y juego, hasta un penal erramos, no teníamos la claridad para abrir el partido o darle vuelta antes. Era injusto no haberlo dado vuelta antes. Costó mucho. Se jugó menos de lo que se debería haber jugado", comentó.

Panorama en la tabla de posiciones y proyecciones para las fechas finales

Respecto al impacto de la paridad en la clasificación general del Torneo Clausura, el director técnico evitó caer en dramatismos y enfatizó que el plantel sostiene sus opciones para alcanzar los objetivos trazados por la institución en la temporada 2026.

Asimismo, el entrenador prefirió no profundizar en las decisiones del cuerpo arbitral encabezado por Micke Palomino durante las incidencias del compromiso, enfocado en corregir los errores propios de cara a los próximos duelos.

Universitario de Deportes enfrentará este domingo 8 de noviembre a CD Moquegua en el Estadio Monumental por la decimosexta jornada del certamen local. En ese sentido, Fabián Bustos ajustará los detalles tácticos de Universitario de Deportes para asegurar los tres puntos en la siguiente fecha del torneo.