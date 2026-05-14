SMP: Sicarios asesinan a venezolano y dejan grave a su pareja tras feroz ataque armado

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una nueva noche de violencia sacudió al distrito de San Martín de Porres. Una pareja de ciudadanos venezolanos fue atacada a balazos por desconocidos en los exteriores de una bodega ubicada en el asentamiento humano Las Praderas de Naranjal. Producto del feroz atentado, el hombre murió en el lugar, mientras que la mujer quedó gravemente herida y lucha por su vida.

Acribillan a pareja de venezolanos en SMP

El ataque ocurrió cerca de las 11 de la noche. De acuerdo con los primeros reportes policiales y el testimonio de vecinos de la zona, la víctima mortal, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se encontraba a bordo de una motocicleta junto a su pareja cuando fueron interceptados por sujetos armados que se desplazaban en una moto lineal.

Sin mediar palabra, los delincuentes dispararon en reiteradas ocasiones contra la pareja. Según información preliminar, se habrían realizado más de 19 disparos durante el atentado. En medio del caos, la mujer, identificada como Yameliz Cortomoto Guevara Farías, de 26 años, intentó escapar corriendo para salvar su vida, pero terminó siendo alcanzada por varios impactos de bala.

Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron con dirección al sector de Cerro Candela. Vecinos de la zona alertaron rápidamente a las autoridades y a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre ya había fallecido debido a la gravedad de sus heridas. Por su parte, Yameliz fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia, donde permanece con diagnóstico reservado.

El caso viene siendo investigado por agentes de la comisaría de Sol de Oro. La Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque y revisará las cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables. Hasta el lugar también llegaron representantes del Ministerio Público, quienes ordenaron el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

🔴🔵 SMP: Un muerto y un herido dejó un ataque armado contra una pareja de venezolanos.



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Otro crimen en la noche

Hace solo unas horas, el conductor de combi que cubría la ruta entre el Cercado de Lima y el Callao fue asesinado a balazos por presuntamente negarse a pagar cupos de tres soles diarios exigidos por delincuentes. La víctima fue identificada como Deza Montañez, de 40 años, conocido entre sus compañeros como "Pichón".

Los testigos narraron que el chofer había iniciado su recorrido tras salir de su paradero ubicado en la avenida Tacna y recoger pasajeros. Minutos después, sujetos a bordo de una motocicleta comenzaron a seguir la unidad hasta interceptarla en la avenida Argentina.

Es así que, este nuevo ataque armado se registró pocas horas después del asesinato de Deza Montañez, conductor de combi acribillado en la avenida Argentina por presuntamente negarse a pagar cupos extorsivos. Ambos crímenes ocurrieron durante la misma noche y reflejan el preocupante incremento de la violencia y el sicariato que continúa golpeando distintos distritos de Lima.