Empresarios llegaban a pagar 5 mil soles a mafias por un espacio en Gamarra, señala Diógenes Alva

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva, denunció este miércoles 13 de mayo en Exitosa, que los niveles delincuenciales y extorsivos en La Victoria han alcanzado niveles de impunidad tan grandes, que los cobros de cupos han terminado siendo de acuerdo con la ubicación elegida por el comerciante para trabajar.

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", el dirigente indicó, que son 25 000 los empresarios afectados por las actividades ilícitas de 'Los Pulpos de La Victoria', generándoles millonarias pérdidas económicas, incluso superior a lo que viene recaudando la presunta organización criminal.

Comerciantes obligados a pagar S/ 30 a mafias para poder trabajar

Esta zona comercial del distrito de La Victoria ha vuelto estar en el principal foco de atención y no necesariamente por sus productos innovadores. En la mañana del martes 12 de mayo, agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional, ejecutaron un operativo de allanamiento en la vivienda del alcalde del distrito, Rubén Cano, como parte de las investigaciones por su presunto vínculo en la red criminal 'Los Pulpos de La Victoria'.

Asimismo, están vinculadas otras 14 personas (actualmente detenidos en la sede de la Prefectura), quienes se dedicarían a operar delincuencialmente a los comerciantes del damero A y B. Vale mencionar que, no solo el burgomaestre es sindicado de pertenecer a la organización criminal, también estarían funcionarios y trabajadores de la Municipalidad de La Victoria.

En esa misma línea, Diógenes Alva acusó que este presunto grupo delictivo y otras mafias, estarían al interior de la comuna victoriana, habiéndose apropiado de todo espacio público y comercial del emporio.

"Como decía un empresario ayer: 'si él salía a la calle le cobraban 5 000 solamente por colocarse y después le cobraban 30 soles diarios'. Ahora, esos 30 soles no sabemos a dónde va o quién cobra, quién recibe, no sabemos, pero lo único que sabemos, es que la mafia está adentro de la municipalidad", aseveró.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresario de Gamarra, Diógenes Alva, precisó que el cobro por espacios públicos que pagan los comerciantes de Gamarra es de acuerdo con la ubicación. Indicó que un empresario pagó 5 mil... pic.twitter.com/hOACkFOrRc — Exitosa Noticias (@exitosape) May 14, 2026

Comerciantes acusan a exfuncionarios de cobros de cupos

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, indicó esta mañana en "Hablemos Claro", que varios comerciantes del emporio han denunciado ser víctimas de extorsión por exfuncionarios de la Municipalidad de La Victoria, de los cuales algunos han sido detenidos en el marco del caso 'Los Pulpos de La Victoria'.

"Entre los detenidos hay varias personas que han sido sindicadas durante años por los mismos comerciantes informales como parte de estas organizaciones criminales. Llevamos años denunciando las prácticas de estas organizaciones criminales que cobran cupo por el espacio público, han ido en contra nuestra amenazándonos. A mí misma amenazándome de muerte", sostuvo.

En tanto, precisó que los presuntos elementos estarían en el área de Fiscalización y Serenazgo; por lo tanto, exigió que "les caiga todo el peso de la ley" de comprobarse su responsabilidad en estos hechos.

Finalmente, desde la entidad municipal anunciaron la reorganización de ambas áreas y que no hay funcionarios involucrados con la presunta organización criminal.