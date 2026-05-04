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Ayacucho: Víctimas de Dina Boluarte rechazan presencia de Keiko Fujimori y cuestionan su "llegada a ocultas" a centro poblado

La presidente del colectivo, Yovana Mendoza, criticó que la lideresa naranja se presente en zonas rurales de Huamanga sin legitimidad social, utilizando vestimenta tradicional para su campaña política.

La llegada de Fujimori no fue bien esperada.
La llegada de Fujimori no fue bien esperada. (Composición Exitosa)

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 04/05/2026

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La llegada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al centro poblado de Occollo en Huamanga, generó un clima de tensión y rechazo absoluto. Según la dirigente Yovana Mendoza, esta visita se realizó de manera clandestina para evitar las movilizaciones sociales en la ciudad.

Cuestionamientos a la legitimidad de la visita

La presidenta de la Asociación de Víctimas del 15 de diciembre, colectivo de familiares de las víctimas del régimen de Dina Boluarte, señaló que Fujimori arribó a la zona rural aprovechando el feriado por el Día del Trabajo. Según la dirigente, la intención de la política fue evitar el contacto con los gremios que protestaban en Huamanga.

De acuerdo con la información recogida, el evento fue coordinado por el exalcalde de Vinchos, Ramiro Llamocca. Esta figura política posee una sentencia vigente desde 2019 por negociación incompatible, lo que incrementó las críticas de los colectivos sobre quiénes respaldan la presencia fujimorista.

"Esta miserable ha llegado a la ciudad, no ha llegado a la ciudad de Ayacucho, a Huamanga, porque sabe muy bien que le íbamos a dar su bienvenida, sabe muy bien que había una movilización", explicó la presidente del colectivo.

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La dirigente también criticó que la lideresa se presentara con vestimentas típicas de la región. Para Mendoza, esto representa un "disfraz" utilizado únicamente con fines electorales, buscando generar una falsa cercanía con una población que aún recuerda las masacres de los años pasados.

Indignación de la juventud y denuncias políticas

Por otro lado, la organización Juventud Unida de Occollo difundió un pronunciamiento oficial donde marcaron distancia de la actividad proselitista. Según el documento, la presencia de la candidata causa incomodidad y rechazo en la mayoría de los jóvenes del centro poblado.

"Su presencia no genera orgullo ni esperanza en gran parte de la juventud, sino incomodidad, rechazo e indignación. Consideramos una falta de respeto hacia el sentir de muchos jóvenes que algunas autoridades pretendan mostrar este acto", pronunció.

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Mendoza denunció que existe un vínculo directo entre Fuerza Popular y el actual Gobierno. Según la activista, la bancada fujimorista en el Congreso ha servido como escudo protector para la presidenta Dina Boluarte, impidiendo que las investigaciones por las muertes en las protestas avancen.

Ante ello, el colectivo recordó que existen leyes aprobadas recientemente que limitarían el acceso a la justicia. La llegada de Keiko Fujimori a Vinchos solo reafirmó la desconfianza de la población hacia su figura, considerando su llegada a ocultas como un acto de temor social.

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