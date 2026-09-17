Presidenta del Poder Judicial advierte posible internamiento para escolares implicados en caso Liceo Naval

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, se pronunció sobre el grave caso de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años ocurrido en la institución educativa Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. A su salida del Congreso, la autoridad judicial mencionó que los diez menores de edad, que se encuentran bajo investigación, no están exentos de enfrentar las leyes judiciales correspondientes.



Tello menciona la posibilidad de aplicar medidas de internamiento en centros juveniles

Frente a la gravedad de los hechos denunciados, la magistrada detalló de forma clara, que las acciones cometidas por adolescentes bajo ninguna circunstancia quedan en la impunidad, ni tampoco escapan del alcance del sistema judicial.

Según precisó la doctora Tello, el ordenamiento jurídico peruano cuenta en la actualidad con un sistema penal juvenil diseñado específicamente para evaluar, procesar y sancionar las responsabilidades de aquellos menores que incurran en infracciones o vulneren las normativas penales vigentes.

"Tenemos un sistema penal juvenil que de ninguna manera podría dejar ningún tipo de violencia o de hecho en conflicto con la ley cometida por un adolescente fuera de sus alcances (...) No por ser menor de edad, un adolescente no es juzgado y recae una sentencia con medidas que pueden ser también de internamiento y es algo que se tiene que definir.", mencionó Janet Tello.

No obstante, la presidenta del Poder Judicial fue enfática al subrayar que no resulta adecuado ni es posible adelantar opinión el sentido de una eventual resolución o sentencia.

Explicó que toda posible sanción, incluyendo la privación de la libertad mediante el internamiento, requiere del cumplimiento de todas las diligencias indagatorias y el respeto a las garantías del debido proceso.

La situación legal particular de cada uno de los diez escolares, implicados en este incidente, será definida por las autoridades jurisdiccionales competentes, en función a las evidencias que se recopilen conforme avance las investigaciones de los hechos.

En esa misma línea argumentativa, Tello reiteró que la condición de menor de edad no representa ningún tipo de escudo legal. Recalcó textualmente que un adolescente infractor sí es juzgado y puede recibir sentencias que impliquen medidas de internamiento.

Por ello, el Poder Judicial, sobre el tratamiento de infractores, ya había determinado previamente que los procesos contra adolescentes deben tramitarse siempre bajo el sistema penal especializado. Esto obedece a una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 32330, disposición que ordenó que los casos de jóvenes de 16 y 17 años sean reconducidos a los órganos de la justicia juvenil.