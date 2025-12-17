¡Atención motociclistas! Desde HOY es obligatorio el uso de placas con chip para motos en el Perú

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Eres motociclista? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, desde hoy miércoles 17 de diciembre, entró en vigencia el uso obligatorio de la nueva Placa Única Nacional de Rodaje que incorpora un chip con información relevante para motocicletas.

Chip RFID irá incorporado en una calcomanía

Se tratan de placas con tecnología RFID para motos, mototaxis y vehículos dentro de la categoría L, que permiten una identificación vehicular más rápida, detallada y segura para estos motorizados.

Es importante recalcar que esta medida se aplica a las nuevas unidades adquiridas, transferencias de propiedad, modificaciones de características vehiculares y a los usuarios que decidan realizar el cambio voluntariamente.

La nueva placa posterior metálica presenta mejoras técnicas y de seguridad.

Esta nueva placa lleva incorporada un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID) en una calcomanía electrónica ubicada en la parte frontal del vehículo. Este realiza una lectura automática a distancia mediante lectores manuales o pórticos instalados en la vía pública.

Este nuevo sistema tecnológico facilitará el acceso en tiempo real a información como la identificación del vehículo, vigencia del SOAT, inspecciones técnicas y otros datos relevantes.

La nueva placa posterior metálica posee mejoras de seguridad: mayor tamaño (17 x 20 cm), fondo blanco, hologramas, código láser, sello de agua y una nueva codificación alfanumérica de siete caracteres (tres letras y cuatro dígitos).

Estas incorporaciones tienen como finalidad reducir la falsificación, clonación y manipulación.

Según Ofelia Soriano, directora de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, esta disposición fortalecerá la seguridad vial y ciudadana.

"La nueva placa permitirá integrar a las motocicletas con sistemas inteligentes de transporte, como peajes electrónicos, control de velocidad y fiscalización automatizada, además de reducir trámites presenciales y mejorar la transparencia", explicó.

Además, el chip de identificación por radiofrecuencia (RFID) funcionará como una herramienta clave durante los controles en las vías, según la especialista legal de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, Yushara Sacsa Tello.

"Funcionará como un escáner para ayudar a proveer información durante los controles, permitiendo identificar si una motocicleta ha sido robada o está involucrada en un acto delictivo", señaló.

¿A quiénes aplica la nueva placa con chip y cuánto cuesta?

Desde hoy, el uso de estas placas es obligatorio para quienes adquieran motocicletas y mototaxis nuevos en todo el país. Los vehículos que aun cuentan con placas antiguas, podrán cambiarse voluntariamente y, eventualmente, deberán adecuarse al nuevo sistema cuando el MTC apruebe el cronograma de replaqueo en las próximas semanas.

El costo del cambio bordeará los 27 soles por el trámite ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), además del pago correspondiente por la emisión de ambas placas.

La asignación del número de matrícula estará a cargo de la Sunarp y la Policía Nacional del Perú (PNP) será responsable del control operativo en las vías.