Tipo de cambio HOY en Perú: ¿Cuál es el precio del dólar este miércoles, 17 de diciembre?

17/12/2025

Si estás pensando en comprar o vender dólares este miércoles, 17 de diciembre, lo ideal es saber cuál es su precio actual en Perú. Por ello, te revelamos ese dato y la cotización del tipo de cambio en la mañana de hoy.

¿Cuánto está el dólar hoy, miércoles?

El valor del dólar en Perú es una variable económica importante. El aumento de esa divisa podría afectar el costo de productos importados y servicios. Estar informado sobre el comportamiento de esta moneda extranjera te permite tomar decisiones más acertadas, gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno fluctuante.

Para evitar pérdidas que afecten tu economía, es significativo mantenerse informado sobre cuáles son los precios actuales de esta divisa y una entidad que te permite saber este dato es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para el tipo de cambio de compra y venta este miércoles, ¡toma nota!:

MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.366 S/ 3.374

Estos valores reflejan una leve variación en el precio del dólar, en comparación de los últimos días, precisamente ayer, martes 16 de diciembre, donde la compra de esta divisa era de S/3.365 y la venta estaba S/3.375 y el lunes, 15 de diciembre: compra: S/3.363 y la venta: 3.373.

Tipo de cambio dólar paralelo

El dólar paralelo o dólar 'Ocoña' brindado en la calle puede ser una opción conveniente para quienes necesitan cambiar divisas fuera del sistema bancario. Sin embargo, como remarcan los datos, no necesariamente es una opción segura y económica, ya que hay mejores opciones en el mercado.

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo cotiza de esta manera este miércoles:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.375.

Así cerró el dólar ayer: ¿Por qué varía el precio?

El precio del dólar en el país cerró ayer, 16 de diciembre en 3,3700, (con una apertura de 3,3720). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de 3,3708, con un máximo de 3,3730 y un mínimo de 3,3690, según el BCRP.

La cotización del dólar ha experimentado variaciones relevantes en las últimas dos décadas. ¿Pero a qué se deben estas fluctuaciones? Pues bien, este valor cambia constantemente debido a factores económicos y políticos, así como estos otros elementos:

Oferta y demanda de dólares.

Precios de los commodities : Perú es un país exportador de recursos naturales como cobre, oro, petróleo y otros minerales. Los precios internacionales de estos influyen directamente en la entrada de divisas al país.

: Perú es un país exportador de recursos naturales como cobre, oro, petróleo y otros minerales. Los precios internacionales de estos influyen directamente en la entrada de divisas al país. Decisiones de la Reserva Federal de EE. UU . (FED).

. (FED). Intervención del BCRP.

Así que si estás considerando cambiar dólares, es importante saber cuál es el precio actual de esta divisa este miércoles, 17 de diciembre, de acuerdo al BCRP y Sunat.