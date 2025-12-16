Anuncian corte de luz desde el miércoles 17 al viernes 19 de diciembre: ¿Tu zona se verá afectada?

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Una vez más una región del país sufrirá el corte del servicio eléctrico programado para este miércoles 17 al viernes 19 de diciembre. Descubre en esta nota de Exitosa si tu distrito se verá afectado con la medida.

¿Dónde será el corte de luz?

A través de sus redes sociales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) reportó que como parte de trabajos de mantenimiento preventivo orientados a fortalecer la confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico, tiene cortes programados en distintas zonas de Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca'.

Entre las labores que se ejecutará el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de diciembre, por un determinado lapso de tiempo, están el mantenimiento de subestaciones y cambio de conductor de media tensión, así como el cambio de transformador de distribución.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía que se verá afectada con estas labores, tomar sus precauciones, en especial para quienes realizan trabajos de manera virtual. A continuación te revelamos qué distritos no tendrán luz en los días mencionados, ¡toma nota!

Interrupción del servicio el 17 de diciembre

Según el más reciente reporte de Seal, el corte de luz se ejecutará en Arequipa este miércoles 17 de diciembre, en las siguientes urbanizaciones arequipeñas desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.:

Urbanizaciones del distrito de Charcana : Andamarca, Ayapallpa, Charcana.

: Andamarca, Ayapallpa, Charcana. Urbanizaciones del distrito de Cotahuasi : Ancaro.

: Ancaro. Urbanizaciones del distrito de Pampamarca : Lancaroya.

: Lancaroya. Urbanizaciones del distrito de Quechualla: Allancay, Chaupo, Picha, Quechualla, Sancay, Velinga.

Allancay, Chaupo, Picha, Quechualla, Sancay, Velinga. Urbanizaciones del distrito de Toro: Caspi, Cupe, Huachuy, Llallihua, Shiringay, Toro.

Asimismo, se reveló que desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. estas zonas no contarán con el servicio eléctrico: Urbanizaciones del distrito de Mollendo: Inclan.

Sin luz este jueves 18 de diciembre

Por otro lado, la interrupción del servicio el jueves 18 de diciembre será desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en:

Urbanizaciones del distrito de Alca: La Lucha, Yumasca.

La Lucha, Yumasca. Urbanizaciones del distrito de Cotahuasi: Acobamba, Ccanchapata 2, Cuno Cuno, Villa Chacaylla.

Acobamba, Ccanchapata 2, Cuno Cuno, Villa Chacaylla. Urbanizaciones del distrito de Huaynacotas: Anexo Chaclla, Huaynacotas, Luicho Chico, Luicho Grande, Taurisma, Visve.

Anexo Chaclla, Huaynacotas, Luicho Chico, Luicho Grande, Taurisma, Visve. Urbanizaciones del distrito de Pampamarca : Cochapampa, Mungui, Pampamarca, Rumihuasi, Santa Rosa, Sencsincaylla, Tecca.

: Cochapampa, Mungui, Pampamarca, Rumihuasi, Santa Rosa, Sencsincaylla, Tecca. Urbanizaciones del distrito de Tomepampa: Achambi, Huayhuanca, Locrahuanca, Tomepampa.

¿Qué zonas no tendrán luz el viernes?

Finalmente, la empresa eléctrica reveló que el viernes 19 de diciembre no habrá luz en estas zonas desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.:

Urbanizaciones del distrito de Alca: Alca, Ayahuasi, Cahuana, Huillac, Ticnay.

Urbanizaciones del distrito de Huaynacotas: Anatabamba, Chincayllapa, Huacay, Piramarca, Sarasara, Tarhuara, Yurac.

Urbanizaciones del distrito de Puyca: Ccalla, Churca, Cuspa, Huactapa, Lauripampa, Maghuanca, Meclla, Petcce, Puica, Sayparara, Sayroso, Soncco, Suni.

Ccalla, Churca, Cuspa, Huactapa, Lauripampa, Maghuanca, Meclla, Petcce, Puica, Sayparara, Sayroso, Soncco, Suni. Urbanizaciones del distrito de Quilca: La Caleta de Quilca, Las Higueritas, Playa San Marino, Pueblo de Quilca.

Es así como SEAL anunció ejecutará interrupciones programadas del servicio eléctrico en distritos de Arequipa los días 17, 18 y 19 de diciembre. No olvides tomar tus precauciones.