¿Y si pudieras entrar dentro de una obra de arte? "Genios del arte" llega a Lima y convierte Plaza San Miguel en una experiencia 360°

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Imaginarse dentro de La Noche Estrellada, caminar entre colores y formas inspirados en Monet o descubrir el universo de grandes maestros del arte a través de proyecciones gigantes ya es posible en Lima. "Genios del Arte - The Experience" propone una nueva forma de acercarse al arte: vivirlo con todos los sentidos.

La experiencia transforma el 4.º piso de Plaza San Miguel, sobre el Patio de Comidas, en un impresionante recorrido inmersivo donde el arte, la música, la tecnología y los efectos visuales se combinan para transportar al público a diferentes épocas y universos creativos.

Los visitantes podrán encontrarse con los mundos de Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Claude Monet, Gustav Klimt, Katsushika Hokusai y el Pop Art, en una propuesta que reúne más de seis universos artísticos y convierte las obras en una experiencia visual completamente envolvente.

Genios del Arte

El público ya no solo observa: se convierte en protagonista

"Genios del Arte - The Experience" rompe con el concepto tradicional de una exposición. Aquí no existen únicamente cuadros para observar: las imágenes se proyectan a gran escala, la música acompaña el recorrido y el espectador se encuentra rodeado por el universo de cada artista.

Proyecciones monumentales, ilusiones ópticas, realidad virtual, actores en vivo y teatro inmersivo forman parte de un recorrido de aproximadamente 60 minutos, diseñado para conectar el arte con las emociones y los sentidos.

Además, la experiencia cuenta con numerosos espacios visuales ideales para fotografías y contenido digital, convirtiéndose en una propuesta atractiva para familias, jóvenes, amantes del arte y creadores de contenido.

Genios del Arte

El público ya no solo observa: se convierte en protagonista

La propuesta reúne en un mismo espacio diferentes épocas y estilos para mostrar cómo la tecnología puede transformar la manera en que conocemos a los grandes referentes de la historia del arte.

Las pinceladas de Monet, el universo de Van Gogh, la genialidad de Da Vinci, el simbolismo de Klimt, la fuerza visual de Hokusai y la irreverencia del Pop Art cobran una nueva dimensión mediante imágenes, movimiento, sonido y efectos especiales.

El resultado es un viaje que busca sorprender tanto a quienes conocen de arte como a quienes quieren descubrirlo de una manera diferente.

"Genios del arte"

Una experiencia que invita a vivir el arte

"Genios del Arte - The Experience" llega con el objetivo de acercar el arte a nuevas generaciones y demostrar que una exposición puede ser también una experiencia tecnológica, entretenida, educativa y emocionante.

Lugar: Plaza San Miguel - 4.º piso, sobre el Patio de Comidas

Temporada: del 29 de agosto al 31 de octubre de 2026

Duración: aproximadamente 60 minutos

Experiencia: arte, tecnología, música, proyecciones 360°, efectos visuales, realidad virtual y teatro inmersivo

Entradas: disponibles en Joinnus

Genios del Arte - The Experience invita a Lima a dejar por un momento el papel de espectador y convertirse en protagonista de un viaje donde las obras de los grandes maestros dejan de estar en un museo para cobrar vida alrededor del público.