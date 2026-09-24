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¡Regresa a Lima!

Víctor Küppers regresa a Lima por última vez con un mensaje que invita a recuperar la alegría

El próximo martes 10 de noviembre, Víctor Küppers, después de 2 años, vuelve por última vez a Lima de la mano de Mentes Expertas para presentar su conferencia "Vivir con alegría" en Convexia, junto al Jockey Plaza.

VÍCTOR KÜPPERS
VÍCTOR KÜPPERS Difusión

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/09/2026

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Reconocido conferenciante, formador y divulgador, Küppers es especialmente conocido por su capacidad para abordar cuestiones relacionadas con la actitud, la motivación, el optimismo y la forma en la que afrontamos el día a día desde un lenguaje cercano, práctico y cargado de humor.

Su filosofía parte de una idea sencilla pero poderosa: la actitud con la que afrontamos las circunstancias puede marcar una enorme diferencia en nuestra manera de vivir.

"Vivir con alegría" invita a detenerse en medio del ritmo cotidiano y recuperar algo que muchas veces vamos perdiendo: las ganas, la ilusión y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas.

VUELVE A LIMA

El regreso de Víctor Küppers a Lima supone además un momento especial para Mentes Expertas: es la última vez que el experto participa en una experiencia de Mentes Expertas en la ciudad.

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Esta cita representa también un paso importante en la expansión internacional de Mentes Expertas, llevando su propuesta de conferencias en directo más allá de España y acercando a nuevos públicos a referentes de la psicología, el bienestar y el desarrollo personal.

SOBRE "VIVIR CON ALEGRÍA"

En una sociedad marcada por la velocidad, las obligaciones, la incertidumbre y la presión por llegar a todo, la alegría puede parecer algo secundario.

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Sin embargo, la propuesta de Küppers plantea precisamente lo contrario: la alegría y la actitud no deberían ser el resultado de que todo vaya bien, sino una forma de afrontar también aquello que no podemos controlar.

La conferencia invita a reflexionar sobre preguntas como:

  • ¿Qué podemos hacer para recuperar la ilusión?
  • ¿Por qué perdemos tan fácilmente nuestra energía y entusiasmo?
  • ¿Hasta qué punto depende de nosotros nuestra actitud?
  • ¿Cómo podemos afrontar los problemas sin perder nuestra alegría?
  • ¿Estamos dando suficiente valor a las pequeñas cosas?
  • ¿Qué podemos cambiar en nuestro día a día para vivir mejor?

A través de ejemplos cotidianos, humor y reflexión, Küppers busca que el público salga de la conferencia con una mirada diferente sobre su propia vida y con herramientas sencillas para poner en práctica desde el día siguiente.

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POSIBLES ÁNGULOS DE COMUNICACIÓN

  • La alegría como actitud.
  • No esperar a que todo sea perfecto para disfrutar.
  • El valor de las pequeñas cosas.
  • Aprender a prestar atención a aquello que muchas veces damos por sentado.
  • La motivación en tiempos difíciles.
  • Cómo mantener la ilusión cuando las circunstancias no acompañan.
  • La importancia de elegir cómo vivimos.
  • No siempre podemos decidir lo que nos sucede, pero sí podemos trabajar nuestra manera de afrontarlo.
  • El humor como herramienta.
  • Una forma cercana de abordar problemas cotidianos y relativizar aquello que nos preocupa.

SOBRE MENTES EXPERTAS

Mentes Expertas es una plataforma de divulgación y experiencias en directo que acerca al público a algunos de los principales referentes en psicología, bienestar y desarrollo personal.

Su propósito es llevar el conocimiento de grandes expertos fuera de los libros y las redes sociales para convertirlo en experiencias presenciales capaces de generar reflexión, aprendizaje y conexión.

A través de sus conferencias, Mentes Expertas aborda temas universales como la felicidad, las relaciones, la gestión emocional, la motivación, el crecimiento personal y la manera en la que afrontamos los retos de la vida.

El regreso de Víctor Küppers a Lima forma parte de esta apuesta por llevar el proyecto a nuevos públicos y ciudades, creando un espacio de encuentro en el que las ideas puedan trascender la conferencia y convertirse en herramientas para la vida cotidiana.

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