Víctor Küppers regresa a Lima por última vez con un mensaje que invita a recuperar la alegría

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Reconocido conferenciante, formador y divulgador, Küppers es especialmente conocido por su capacidad para abordar cuestiones relacionadas con la actitud, la motivación, el optimismo y la forma en la que afrontamos el día a día desde un lenguaje cercano, práctico y cargado de humor.

Su filosofía parte de una idea sencilla pero poderosa: la actitud con la que afrontamos las circunstancias puede marcar una enorme diferencia en nuestra manera de vivir.

"Vivir con alegría" invita a detenerse en medio del ritmo cotidiano y recuperar algo que muchas veces vamos perdiendo: las ganas, la ilusión y la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas.

VUELVE A LIMA

El regreso de Víctor Küppers a Lima supone además un momento especial para Mentes Expertas: es la última vez que el experto participa en una experiencia de Mentes Expertas en la ciudad.

Esta cita representa también un paso importante en la expansión internacional de Mentes Expertas, llevando su propuesta de conferencias en directo más allá de España y acercando a nuevos públicos a referentes de la psicología, el bienestar y el desarrollo personal.

SOBRE "VIVIR CON ALEGRÍA"

En una sociedad marcada por la velocidad, las obligaciones, la incertidumbre y la presión por llegar a todo, la alegría puede parecer algo secundario.

Sin embargo, la propuesta de Küppers plantea precisamente lo contrario: la alegría y la actitud no deberían ser el resultado de que todo vaya bien, sino una forma de afrontar también aquello que no podemos controlar.

La conferencia invita a reflexionar sobre preguntas como:

¿Qué podemos hacer para recuperar la ilusión?

¿Por qué perdemos tan fácilmente nuestra energía y entusiasmo?

¿Hasta qué punto depende de nosotros nuestra actitud?

¿Cómo podemos afrontar los problemas sin perder nuestra alegría?

¿Estamos dando suficiente valor a las pequeñas cosas?

¿Qué podemos cambiar en nuestro día a día para vivir mejor?

A través de ejemplos cotidianos, humor y reflexión, Küppers busca que el público salga de la conferencia con una mirada diferente sobre su propia vida y con herramientas sencillas para poner en práctica desde el día siguiente.

POSIBLES ÁNGULOS DE COMUNICACIÓN

La alegría como actitud.

No esperar a que todo sea perfecto para disfrutar.

El valor de las pequeñas cosas.

Aprender a prestar atención a aquello que muchas veces damos por sentado.

La motivación en tiempos difíciles.

Cómo mantener la ilusión cuando las circunstancias no acompañan.

La importancia de elegir cómo vivimos.

No siempre podemos decidir lo que nos sucede, pero sí podemos trabajar nuestra manera de afrontarlo.

El humor como herramienta.

Una forma cercana de abordar problemas cotidianos y relativizar aquello que nos preocupa.

SOBRE MENTES EXPERTAS

Mentes Expertas es una plataforma de divulgación y experiencias en directo que acerca al público a algunos de los principales referentes en psicología, bienestar y desarrollo personal.

Su propósito es llevar el conocimiento de grandes expertos fuera de los libros y las redes sociales para convertirlo en experiencias presenciales capaces de generar reflexión, aprendizaje y conexión.

A través de sus conferencias, Mentes Expertas aborda temas universales como la felicidad, las relaciones, la gestión emocional, la motivación, el crecimiento personal y la manera en la que afrontamos los retos de la vida.

El regreso de Víctor Küppers a Lima forma parte de esta apuesta por llevar el proyecto a nuevos públicos y ciudades, creando un espacio de encuentro en el que las ideas puedan trascender la conferencia y convertirse en herramientas para la vida cotidiana.