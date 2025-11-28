Rutas de Lima niega abandono de concesión y rechaza anuncio de denuncias penales por parte de la MML

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, Rutas de Lima (RDL) niega las acusaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que indica que la concesión de los peajes serían abandonados tras la suspensión de cobro de peajes en las estaciones de Villa El Salvador y Punta Negra.

RDL niega abandono

Este 28 de noviembre, RDL presentó un documento en donde rechaza "de manera categórica" el abandono de la concesión. Ello, luego que se anunciara que, ante la imposibilitada de cobrar los peajes, se estaría afectando las reservas de la concesionaria.

"Si RDL no continuará operándola sería porque "no puede hacerlo" y no porque "no quiere hacerlo". La situación financiera de la empresa generaría que sea imposible seguir operando, y esto por consecuencia directa de las acciones de la MML y otras entidades del Estado peruano", precisa el comunicado.

En el escrito señalan que RDL "ha perdido casi la totalidad de sus ingresos" y que sus reservas de caja se están consumiendo de "manera acelerada".

Sin embargo, da la posibilidad de que esa situación se vea revertida si se retoma el cobro de los peajes en las unidades de Villa El Salvador y Punta Negra antes del martes 2 de diciembre.

De lo contrario, la empresa no contará con los recursos para sostenerse. Indicó que la concesionaria cuenta con más de 600 empleados y su gasto mensual de operación y mantenimiento es de aproximadamente S/25 millones.

Comunicado de Rutas de Lima

Culpabiliza a MML

RDL indica que la situación económica de la empresa se da tras las medidas adoptadas por la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano. Señalan que se ha logrado "hostigar" para provocar la cancelación de los cobros en contra de la concesionaria.

"La MML en lugar de cumplir con su deber de respetar el

Contrato de Concesión, facilitó y respaldó de manera pública múltiples demandas contra RDL, además de hostigar a la empresa para provocar la inviabilidad de la Concesión", señala.

En ese sentido, indicó que "resulta sorprendente" que la MML insiste que en RDL siga operando luego que "le hayan despojado de sus ingresos". Además acusó que la MML se ha negado a pagar los laudos arbitrales favorables a la empresa.

Indican que autoridades del municipio han amenazado en presentar denuncias penales en contra de funcionarios de la RDL si estos se retiran de la concesión. "Es la MML, en gran medida, la responsable de la actual situación de la empresa", asegura.