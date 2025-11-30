¿Postulaste a Beca Permanencia 2025? Entérate AQUÍ cuando saldrá la lista de los seleccionados

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) publicará en los primeros días del mes de diciembre la lista de seleccionados de la Beca Permanencia 2025. Los elegidos, que son universitarios de alto rendimiento académico con limitaciones económicas, tendrán la oportunidad de estudiar en diversas universidades estatales.

¿Cuándo saldrá la lista?

La nómina de beneficiados saldrá el martes 2 de diciembre y serán 8 mil estudiantes que postularon de forma virtual en la página oficial del programa. En esta misma plataforma se difundirán los resultados y además, cada participante recibirá en su casilla electrónica del Sibec una notificación con respecto a su situación.

Aquellos estudiantes de educación superior pública que sean seleccionados deberán aceptar la beca un día después de la publicación hasta el 10 de diciembre del 2025. El universitario deberá leer y firmar de forma digital varios documentos y al concluir esta etapa, Pronabec publicará la lista final con aquellos que cumplieron los requisitos.

Afiche de la edición 2025 del Beca Permanencia del Pronabec.

Entre los beneficios que tendrán los becarios están los gastos de alimentación, movilidad local y útiles de escritorio hasta que culminen la carrera profesional. Además, este programa del Ministerio de Educación ofrecerá acompañamiento socioemocional y bienestar permanente para garantizar que los universitarios finalicen sus estudios.

Beca Permanencia está dirigido a los estudiantes de universidades públicas que alcancen un rendimiento académico de medio superior. Se tiene en cuenta que tengan la condición de pobreza o pobreza extrema vigente, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Más de 43 mil beneficiados

Desde su lanzamiento en el año 2016, se han realizado nueve ediciones que ha beneficiado a más de 43 mil estudiantes universitarios. Esto ha permitido que se fortalezca la la continuidad en la educación superior pública y ha contribuido a la formación de profesionales para que estén a disposición del país.

Los interesados deben inscribirse en línea, a través de la página web de Pronabec, luego completar sus datos personales y adjuntando documentación que se le solicita. Posteriormente, deberá validar y firmar su postulación y finalmente verificar en el correo electrónico y número de celular que registró, un código para completar el proceso.

La edición 2025 de Beca Permanencia dará a conocer a la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre. Más de 8 mil estudiantes universitarios en pobreza y pobreza extrema, recibirán una subvención del Gobierno para garantizar la culminación de sus carreras profesionales.