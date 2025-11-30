¡Hasta los 35 °C! Senamhi advierte incremento de la temperatura para la costa norte en el inicio de diciembre

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la costa peruana presentará un aumento de la temperatura en los primeros días de diciembre, a puertas de empezar la estación del verano en nuestro país. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera la presencia de brillo solar, de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y la sierra peruana, entre el lunes 1 y el miércoles 3 de diciembre.

Según su reporte, el suceso ocurrirá en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Pasco y Piura.

En ese sentido, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que ocasionará un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde.

Sobre las temperaturas a registrarse, estas serán entre los 20 °C y 30 °C en la sierra norte, 19 °C y 29 °C en la sierra centro, y valores que oscilarán entre los 18 °C y 32 °C en la sierra sur. Además, se esperan temperaturas de 29 °C a 35 °C en la costa norte.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 1 al 3 de diciembre, se registrará un incremento de la temperatura diurna en la sierra y en la costa norte.



✅ https://t.co/VbwBpIFaLH#CuidaTuPiel Utiliza gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares pic.twitter.com/1yco0BL2kJ — Senamhi (@Senamhiperu) November 29, 2025

¿Debemos cuidarnos de los rayos del sol cuando no estamos en verano?

La Dra. Giuliana Nieto, dermatóloga del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de EsSalud, recomendó que para evitar enfermedades dermatológicas se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

"La radiación UV está presente todo el año, incluso cuando no vemos el sol. Es importante protegerse siempre, ya que los rayos solares pueden provocar envejecimiento prematuro, manchas e incluso cáncer de piel", explicó.

La especialista enfatizó a manera de prevención, que no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por el Senamhi. En esa línea, puntualizó que la advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sobre esta enfermedad, en el Perú, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en incidencia. Si bien su mortalidad no es tan alta como otros tipos, puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo, detalla la institución.

El último mes del año comienza con brillo solar en gran parte la costa y sierra peruana, lo que hace presagiar que será un verano con un intenso calor en este 2026.