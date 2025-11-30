¿Aún no eliges tu local de votación?: ONPE habilita esta plataforma para que puedas hacerlo de forma rápida y sencilla

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que los ciudadanos ya pueden elegir el local de votación donde acudirán en las elecciones generales de 2026. El proceso se realiza a través de la plataforma digital "Elige tu local de votación", disponible desde el 23 de noviembre y que permanecerá activa hasta el 14 de diciembre de 2025.

El objetivo de esta herramienta es facilitar la jornada electoral, permitiendo que cada votante seleccione un recinto cercano a su domicilio registrado en el DNI. El trámite puede realizarse en cualquier momento del día, desde una computadora o dispositivo móvil, ingresando al enlace oficial: https://eligetulocal.onpe.gob.pe/

ONPE habilita página para cambiar tu local de votación.

Pasos para elegir mi local de votación

Desde una computadora o celular, ingresa al enlace oficial mencionado y sigue los pasos para confirmar tu identificación a través de tu DNI azul o electrónico como se muestra en la siguiente imagen: Tras ello, se abrirá una ventana para verificar una vez más su identidad con preguntas que solo usted podrá responder. A continuación, la página le pedirá brindar su correo electrónico y número de celular para enviarle un mensaje de confirmación. Finalmente, deberá revisar su bandeja de entrada para acceder al último paso, el cual es la elección del local de votación. Podrá escoger hasta 3 locales por orden de prioridad.

En la página, deberá validar su Documento de Identidad.

Realizado el último paso y tras haber confirmado su elección, la ONPE le enviará un correo a su bandeja de entrada para informe una fecha estimada para saber a qué local se le asignará.

Requisitos a tener en cuenta

Solo podrán elegir local de votación quienes hayan actualizado su dirección en el Documento Nacional de Identidad (DNI) antes del cierre del padrón electoral, realizado el 14 de octubre de 2025 .

antes del cierre del padrón electoral, realizado el . Aquellos que cambiaron de residencia después de esa fecha, pero no modificaron su dirección en el documento, no tendrán la opción de seleccionar un local cercano a su nuevo domicilio.

La selección de los locales de votación no garantiza que el votante sea asignado a su primera opción, ya que la disponibilidad depende de la demanda registrada en la plataforma.

Los usuarios podrán modificar su decisión hasta dos veces adicionales antes del cierre del plazo.

antes del cierre del plazo. Después del 14 de diciembre, quienes no hayan completado el trámite recibirán una asignación automática, sin garantía de cercanía a su vivienda.

Asimismo, la ONPE aclaró que los ciudadanos inscritos en la Lista Única de Electores del Voto Digital no podrán usar la aplicación para escoger un local físico, ya que su modalidad de sufragio será exclusivamente remota.

Con la posibilidad de elegir locales cercanos y la intervención de mecanismos digitales, se espera que la participación ciudadana sea más fluida y segura. El reto ahora es que los votantes actúen dentro del plazo establecido para asegurar un local conveniente y evitar asignaciones automáticas.