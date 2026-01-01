Primer sismo del año 2026 en Perú: Conoce AQUÍ la magnitud y epicentro del temblor HOY, 1 de enero

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas horas de iniciado el Año Nuevo 2026, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) reportó el primer sismo registrado del año en el territorio peruano durante la madrugada de este 1 de enero. Conoce aquí el epicentro donde ocurrió este movimiento telúrico y la magnitud que remeció y alarmó a los ciudadanos.

Primer sismo del 2026

Con apenas cinco horas de iniciado el nuevo año, en el territorio peruano se registró el primer movimiento telúrico de impacto de este 2026. Según el reporte sísmico del Centro Sismológico el hecho ocurrió al promediar las 05:20 de la madrugada de este 1 de enero del 2026.

Como se especifica, el sismo de magnitud 4.4 ocurrió a 70 kilómetros al oeste de San Juan en la provincia de Nasca, en el departamento de Ica, tal como indica el Censis.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0001

Fecha y Hora Local: 01/01/2026 05:20:25

Magnitud: 4.4

Profundidad: 32km

Latitud: -15.26

Longitud: -76.00

Intensidad: III San Juan

Referencia: 70 km al O de San Juan, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 1, 2026

El temblor ocurrido este 1 de enero contó con una profundidad de 32 kilómetros y alcanzó una intensidad tipo III San Juan, según la escala de Mercalli. El monitoreo del temblor refirió una latitud de -15.26 y longitud de -76.00.

Según el boletín informativo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI se precisó que el sismo registrado durante la madrugada del primer día del 2026 tuvo como epicentro al mar peruano.

Reporte del COEN-Indeci de temblor del 01/01/26

Siguiendo los parámetros sísmicos, el rango de magnitud del temblor esta colocado dentro del nivel verde, el cual refiere a que se trata de un movimiento telúrico menor a 4.5 que no refiere un peligro mayor.

Este primer sismo del año 2026, de considerable magnitud, se reportó tras más de doce horas del último temblor registrado en el 2025 el cual contó con una magnitud de 3.9 a 35 kilómetros al suroeste de Mala, en Cañete, departamento de Lima.

¿Qué hacer ante un sismo?

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Por ello, la primera recomendación de los principales organismos de prevención del país precisan que ante la ocurrencia de sismo se debe conservar la calma en todo momento para poder evaluar la situación y brindar apoyo a los que están a nuestro alrededor.

Como medida complementaria, se recomienda tener a la mano la mochila para emergencias con agua, alimentos no perecibles, linterna y radio portátil, así como evitar el uso de ascensores durante y después de un sismo.

De encontrarse al interior de un establecimiento, se recomienda mantenerse alejado de las ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Con una magnitud de 4.4, el primer sismo del año 2026 remeció a los ciudadanos de Ica durante la madrugada del 1 de enero del presente año. Ante ello, la recomendación será, como punto inicial, mantener la calma ante los movimientos telúricos.