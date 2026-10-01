Primera procesión del Señor de los Milagros 2026: horario, ruta y plan de desvío para este sábado 3 de octubre

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Inició octubre, un mes importante en el calendario católico del Perú, en el que cientos de fieles acompañarán los tradicionales recorridos procesionales que realizará este 2026 el Señor de los Milagros. En ese sentido, este sábado, 3 de octubre, se llevará a cabo la primera salida del Cristo Moreno por lo que a continuación te presentamos el horario, plan de desvío y la ruta que tendrá.

Primera procesión del Señor de los Milagros: horario y calles que recorrerá

Como parte del itinerario de la manifestación religiosa presentada por el Arzobispado de Lima, el Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas y la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, este sábado, 3 de octubre, la imagen sagrada del Cristo de Pachacamilla recorrerá las calles de nuestra capital.

Cabe señalar que dicha fecha marcará el inicio de las jornadas previstas para el mes morado. En el presente año las andas del Cristo de Pachacamilla tiene previsto desarrollar un total de cinco salidas procesionales establecidas para este año bajo el lema "Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón"

El primer recorrido del santo peruano iniciará desde el mediodía cuando parta del Santuario de Las Nazarenas y continúe su trayecto por la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda. Después, el santo capitalino se desplazará por la avenida Tacna para retornar a la Iglesia Las Nazarenas.

Primera procesión del Señor de los Milagros: ¿cuál es el plan de desvío?

La Municipalidad de Lima anunció un plan de desvíos y restricciones vehiculares debido a las procesiones del Señor de los Milagros. Las medidas contemplan el cierre de la avenida Tacna durante las jornadas del tradicional recorrido, con la finalidad de facilitar el desplazamiento de los fieles y garantizar la seguridad en la zona.

En ese sentido, la interrupción del tránsito está prevista entre el mediodía y las 9 de la noche. Los conductores que circulen por la avenida Garcilaso de la Vega deberán desviarse por Nicolás de Piérola, continuar hacia la avenida Alfonso Ugarte y Caquetá, para posteriormente retomar la ruta por la avenida Los Próceres.

Desvíos vehiculares por el primer recorrido del Señor de los Milagros

Este sábado, 3 de octubre, el Señor de los Milagros, realizará su primer recorrido procesional del presente año. Concentra el desplazamiento en vías del Centro de Lima y establece como punto de partida y retorno el Santuario de Las Nazarenas.