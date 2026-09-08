INEI: Perú registra disminución de 5.5% en ingresos de extranjeros durante el segundo trimestre del año

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo a una publicación en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se ha registrado una disminución de 5.5% en ingresos de extranjeros al Perú durante el segundo trimestre del año.

Perú muestra disminución en ingreso de extranjeros

El documento oficial del INEI arrojó que, el ingreso de extranjeros al Perú disminuyó durante el segundo trimestre de 2026. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre abril y junio se registraron 996.218 movimientos de entrada, cifra que representa una reducción de 5.5% frente al mismo periodo de 2025.

Los datos, elaborados con información de la Superintendencia Nacional de Migraciones, muestran que los hombres representaron el 52.2% de los ingresos, con 519.596 movimientos, mientras que las mujeres alcanzaron el 47.8%, con 476.622.

En el segundo trimestre de 2026, las entradas de extranjeros al país totalizaron 996 218, cifra inferior en 5,5% en comparación con el mismo periodo de 2025.



📄 Nota de prensa: https://t.co/c9Qb0eKnGm

📊 Informe técnico: https://t.co/2d26xuTpwU pic.twitter.com/IHMGiALGvq — INEI Perú (@INEI_oficial) September 5, 2026

Chile encabeza el ingreso de extranjeros

Por medio del informe oficial, se encontró que, el país que encabeza la lista de mayor ingreso de extranjeros fue Chile, ya que ingresaron al territorio nacional y concentraron el 31.9% del total. A esta data, le siguieron Estados Unidos (14.3%), Ecuador (8.9%), Colombia (8.8%), Brasil (6%), España (5.8%), Panamá (5.2%) y Bolivia (5.1%).

Este grupo representó el 55.2%, seguido por los adultos mayores de 60 años (20%), jóvenes de 15 a 29 años (18.7%) y menores de 15 años (6.1%).

Asimismo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue la principal puerta de ingreso al Perú, con 617.666 movimientos. En segundo lugar se ubicó el puesto de control migratorio Santa Rosa, en Tacna, con 233.050. Ambos concentraron el 85.4% de las entradas de extranjeros.

Salidas de extranjeros también presentaron disminución

Durante el segundo trimestre, las salidas de extranjeros registraron una disminución, ya que se contabilizaron 982.806, lo que representa un 4.9% menos que en el mismo periodo de 2025.

En el caso de los ciudadanos venezolanos, se registraron 9.139 entradas al Perú, una reducción de 3.9%. Las salidas alcanzaron 10.862 movimientos y disminuyeron 9.2%.

Incluso, el flujo migratorio peruano considerando entradas y salidas de peruanos y extranjeros alcanzó 3.791.972 movimientos, lo que representa una caída de 3.5% respecto al segundo trimestre de 2025, una cifra importante para que lo consideren diferentes sectores del país.

Finalmente, el reporte oficial del INEI mostró las cifras en el movimiento migratorio de los ciudadanos extranjeros que salieron y entraron al Perú, viendo una tendencia marcada que registró disminución de 5.5% en ingresos durante el segundo trimestre del año