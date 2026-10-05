¿Quieres usar Weverse? Así puedes crear tu cuenta y acceder a la comunidad oficial de BTS

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si eres fan de BTS y quieres mantenerte al tanto de sus actividades, Weverse es una de las plataformas oficiales que debes conocer. La aplicación funciona como un espacio de interacción entre artistas y seguidores, donde los usuarios pueden encontrar publicaciones, transmisiones en vivo, contenidos exclusivos y diferentes servicios relacionados con sus artistas favoritos.

Para ARMY, la plataforma también tiene especial importancia porque desde allí se gestiona la ARMY MEMBERSHIP GLOBAL, la membresía oficial del fandom. Sin embargo, tener una cuenta en Weverse y adquirir una membresía son procesos distintos. Puedes registrarte gratuitamente en la plataforma y utilizar sus funciones sin necesidad de comprar la suscripción.

¿Cómo crear una cuenta en Weverse?

El primer paso es descargar la aplicación oficial de Weverse en tu teléfono o ingresar a su plataforma web. Luego, selecciona la opción para registrarte y crea una cuenta utilizando uno de los métodos disponibles.

Después de ingresar tus datos, deberás completar el proceso de verificación solicitado por la plataforma. Una vez creada la cuenta, podrás buscar a BTS entre las comunidades disponibles y acceder a su espacio oficial.

Es importante utilizar un correo electrónico al que tengas acceso permanente, especialmente si posteriormente planeas realizar alguna compra relacionada con el grupo. También conviene mantener correctamente tus datos personales y evitar crear múltiples cuentas innecesarias.

Si tu objetivo es adquirir una membresía, debes tener presente que Weverse y Weverse Shop utilizan la misma cuenta para reconocer los beneficios de la suscripción. La tienda oficial establece que cada usuario puede adquirir una membresía por ID y que debe utilizar la misma cuenta en Weverse y Weverse Shop.

¿Para qué sirve la ARMY MEMBERSHIP?

La ARMY MEMBERSHIP GLOBAL es la membresía oficial destinada a los seguidores de BTS y puede ofrecer beneficios específicos según las actividades y eventos disponibles. Entre ellos, en determinadas giras, puede encontrarse el acceso a procesos de preventa para conciertos.

Para la gira de BTS en Latinoamérica, por ejemplo, Ticketmaster Perú informó que el ARMY MEMBERSHIP NUMBER funciona como código de preventa para los eventos correspondientes. Este número puede consultarse desde la aplicación, ingresando a BTS Weverse, seleccionando "Membership" y luego "View Membership Details".

Otro punto fundamental es evitar páginas que prometan membresías o entradas fuera de los canales autorizados. BIGHIT MUSIC advirtió recientemente sobre sitios fraudulentos que se hacen pasar por plataformas oficiales y recomendó utilizar únicamente Weverse y los canales oficiales de la gira.

Crear una cuenta en Weverse es el primer paso para acceder a la comunidad oficial de BTS y conocer sus contenidos. Si posteriormente buscas una ARMY MEMBERSHIP, verifica siempre su disponibilidad y utiliza exclusivamente los canales oficiales para proteger tus datos y evitar estafas.