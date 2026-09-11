INPE implementará sistema de inteligencia y contrainteligencia para reforzar el control de los penales

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pondrá en marcha un nuevo sistema de inteligencia y contrainteligencia con el objetivo central de anticipar riesgos, detectar actos ilícitos y erradicar conductas que comprometan la seguridad carcelaria.

Así lo informó el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Abraham Lescano Salazar, durante su presentación oficial ante las Comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno, y de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, donde detalló el diagnóstico actual del sistema penitenciario del país y las medidas inmediatas de su gestión.

Estrategia penitenciaria

Ante los legisladores, Lescano explicó que la estrategia contempla fomentar una cultura activa de inteligencia para que los agentes penitenciarios generen información útil en la prevención de amenazas.

En paralelo, las acciones de contrainteligencia incluirán estrictas evaluaciones de confiabilidad destinadas a los funcionarios y servidores del INPE, incorporando herramientas de control como el polígrafo dentro del marco legal correspondiente. "El primer acto es evitar todo acto de corrupción", enfatizó el titular de la institución durante su exposición en el Parlamento.

Cabe destacar que estas iniciativas forman parte de las primeras acciones impulsadas por Abraham Lescano tras asumir recientemente la jefatura del INPE a inicios de este mes de septiembre, en reemplazo de Raúl Inga. El nuevo funcionario busca reordenar la administración carcelaria frente a los persistentes cuestionamientos de seguridad y corrupción interna que venía arrastrando la institución.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El presidente del INPE, Abraham Lescano, anunció durante su presentación en comisiones del Congreso que se implementará un sistema de inteligencia y contrainteligencia para anticipar riesgos, detectar actos ilícitos y conductas que comprometan... pic.twitter.com/oMzRqsyWx4 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 11, 2026

Operativos perimetrales y déficit de videovigilancia

Como parte de las medidas operativas anunciadas, el INPE iniciará incursiones de reconocimiento en el perímetro de los centros de reclusión mediante personal especializado en inteligencia.

Estas acciones buscarán neutralizar los mecanismos de vigilancia empleados por las organizaciones criminales, contando con el apoyo tecnológico y la articulación coordinada con el sector Defensa y la Policía Nacional del Perú para reforzar la seguridad exterior, vigilar torres y detectar conexiones clandestinas de telecomunicaciones.

Asimismo, el informe reveló que el sistema penitenciario nacional alberga actualmente a 107.172 internos, lo que representa una alarmante sobrepoblación del 136 %. La población extramuros supera las 113.000 personas, concentrando la mayor cantidad de reclusos en la región Lima, con más de 50.000 internos, seguida por la región Norte con cerca de 20.000.

Para fiscalizar este universo, la institución cuenta con un total de 10.700 servidores a nivel nacional —de los cuales 7.052 pertenecen al área de seguridad, 1.930 a administración y 1.719 a tratamiento—, evidenciando una proporción crítica de un agente por cada 48 reclusos.

Además, de las 2.275 cámaras de videovigilancia instaladas, 175 permanecen inoperativas, por lo que urgió la creación de un puesto de comando centralizado y la mejora del equipamiento de los agentes.