Eryc Castillo podría dejar Alianza Lima: club extranjero prepara millonaria oferta

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Eryc Castillo se ha convertido en una de las figuras de Alianza Lima durante la temporada 2026, pero su gran presente también podría traerle un cambio de camiseta. Desde México ya siguen de cerca al atacante y una millonaria oferta estaría en camino.

Eryc Castillo despierta interés en México

El ecuatoriano atraviesa, sin duda, una de sus temporadas más productivas. Jugando por Alianza, Castillo se ha mandado con 17 golazos y 5 pases gol en apenas 26 encuentros del campeonato local, números que lo colocaron como el máximo goleador del club blanquiazul.

Su rendimiento no pasó desapercibido fuera del Perú. Dos clubes de la Liga MX ya habrían tomado contacto con Franco Navarro durante el TransferRoom realizado en São Paulo para conocer las condiciones de una eventual contratación.

De acuerdo con información de medios peruanos, la cifra que habría aparecido en esas conversaciones bordea los 2 millones de dólares. Sin embargo, desde Ecuador surgió un nombre concreto: Santos Laguna.

El portal El Futbolero señaló que el cuadro de Torreón estaría preparando una propuesta superior a los 2 millones de dólares para quedarse nuevamente con Castillo. El ecuatoriano ya conoce la institución, pues defendió sus colores entre 2019 y 2020.

"Santos Laguna prepararía una gran oferta de 2 millones de dólares por Eryc Castillo, que es la estrella en Alianza Lima", precisó el citado medio.

Por ahora, eso sí, no existen negociaciones formales entre los clubes. El interés es concreto, pero cualquier movimiento tendrá que esperar.

Alianza Lima no piensa soltarlo todavía

En La Victoria tienen bastante claro el panorama. Alianza Lima no contempla desprenderse de Castillo antes de que termine el Torneo Clausura, debido a que el equipo pelea por el campeonato y considera al ecuatoriano una pieza fundamental.

Además, el jugador tiene contrato vigente con la institución blanquiazul. Una fuente señala que su vínculo culmina a finales de 2027, mientras que otra apunta a 2028.

En cualquiera de los dos escenarios, Alianza mantiene una posición importante para negociar una eventual transferencia.

La directiva recién evaluaría las propuestas una vez finalizado el campeonato. Una venta por una cifra cercana o superior a los 2 millones de dólares representaría un ingreso importante para el club, aunque la prioridad actual es netamente deportiva.

Así, Eryc Castillo podría dejar Alianza Lima una vez finalizada la temporada, siempre que las conversaciones prosperen y llegue una propuesta acorde con su valor. Mientras tanto, Santos Laguna y su oferta millonaria mantienen al ecuatoriano en el radar de México.