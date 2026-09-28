Chiclayo: INPE frustra ingreso de más de 400 cigarros ocultos dentro de turrones a centro penitenciario

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras un nuevo operativo realizado por agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se logró frustrar el ingreso de más de 400 cigarros dentro de turrones al centro penitenciario de Chiclayo.

Incautan más de 400 cigarros dentro de turrones

Como parte de una revisión de los artículos que se ingresan al penal, el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectó que más de 400 cigarros fueron escondidos dentro de turrones.

La intervención se realizó en el área N.° 2 de la puerta principal del recinto penitenciario, cuando el personal encargado del control inspeccionó la bolsa de víveres que llevaba una ciudadana que pretendía ingresar al establecimiento.

Como parte de la inspección, se detectó que cientos de cigarros, precisamente 408 habían sido ocultados dentro de productos alimenticios. Ante esto, los agentes encontraron 34 turrones que contenían en su interior bolsitas transparentes con cigarrillos.

De esta manera, el personal logró incautar el producto que presuntamente iba a ser entregado a un interno.

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Agentes de seguridad del INPE detectaron cigarrillos ocultos dentro de turrones, durante la revisión de paquetes en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo. pic.twitter.com/PJcnrFfcTC — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 28, 2026

Según informó el INPE, la mujer se encontraba acompañada de su menor hijo al momento de la intervención. De acuerdo con las primeras informaciones, los productos estaban destinados a su conviviente, identificado como Luis Alberto Gálvez Manosalva, quien permanece recluido.

Se comunicó a las autoridades

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a comunicar inmediatamente el hecho a las autoridades competentes, con el objetivo de que se inicien las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades conforme a las disposiciones establecidas por ley.

Dicho hallazgo se produjo como parte de los controles implementados por el personal de seguridad penitenciaria para evitar que productos u objetos prohibidos sean ingresados a los establecimientos penitenciarios del país.

El INPE destacó que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones permanentes de seguridad penitenciaria que se desarrollan en los penales a nivel nacional. Estas labores incluyen la revisión de paquetes, alimentos y otros artículos que son llevados por familiares o personas autorizadas durante las visitas.

La institución señaló que los controles buscan prevenir el ingreso y la tenencia de objetos prohibidos dentro de las cárceles, así como fortalecer las medidas de seguridad en los establecimientos penitenciarios.

Finalmente, el caso registrado en Chiclayo tras el operativo por el INPE hizo que se incauten más de 400 cigarros ocultos dentro de turrones en el centro penitenciario. En ese sentido, las autoridades correspondientes, continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se intentó introducir estas sustancias y determinar las acciones legales que correspondan.