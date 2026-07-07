Elecciones Municipales: Ministerio de Economía responde al JNE tras advertir falta de presupuesto para los comicios

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó un comunicado oficial en respuesta al pronunciamiento del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sobre el déficit presupuestal que pone en riesgo las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En el texto, el ministerio asegura que la prioridad del Gobierno es garantizar el normal desarrollo del proceso y que los recursos se asignarán con criterios técnicos; además confirma que remitió al Congreso un proyecto de Ley de Crédito Suplementario para incorporar recursos adicionales.

Sin embargo, el comunicado no contiene una medida ejecutiva inmediata —como la emisión de un decreto supremo con partidas extraordinarias— que elimine la dependencia del trámite legislativo.

¿Qué ha comunicado del MEF?

El MEF parte su respuesta señalando que la principal prioridad del Gobierno es garantizar el normal desarrollo de las elecciones y la transferencia democrática, y que respetará la autonomía de los organismos electorales.

En ese marco, afirma que los recursos públicos destinados al proceso se asignarán "conforme a criterios técnicos objetivos", tomando en cuenta los requerimientos sustentados por las entidades del sistema electoral, los niveles de ejecución de partidas previas y los espacios presupuestales disponibles.

El comunicado añade que el proyecto de Ley de Crédito Suplementario remitido al Congreso propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral, y que el MEF ha mantenido coordinación permanente con los organismos electorales para evaluar y atender requerimientos debidamente sustentados.

#ComunicadoMEF | Ante el pronunciamiento de las entidades que conforman el Sistema Electoral sobre los recursos asignados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas informa lo siguiente: pic.twitter.com/cXD3r6F1Nj — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) July 7, 2026

Falta de respuestas inmediatas

El comunicado del MEF confirma que el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley al Congreso y que existe coordinación técnica con JNE, ONPE y Reniec; una respuesta formal que explica el mecanismo previsto para obtener recursos adicionales.

Sin embargo, no elimina la dependencia del trámite legislativo ni anuncia la activación de un mecanismo ejecutivo alternativo que garantice la disponibilidad de los S/589.52 millones que el JNE ha estimado como necesarios.

Al incluir los recursos en un proyecto de ley, el Ejecutivo traslada la decisión final al Congreso lo que, según lo ya advertido por Burneo, mantiene la incertidumbre operativa: si el trámite se demora, se recorta o se condiciona, las actividades críticas se verían afectadas en plazos que ya son ajustados.

Esta situación es muy preocupante, señaló el magistrado Roberto Burneo. Informó que desde noviembre de 2025 se viene gestionando los recursos financieros y a solo 88 días de las #ERM2026, programada para el 4 de octubre, existe un déficit de 589.52 millones de soles. pic.twitter.com/ndyfEpR3kw — JNE Perú (@JNE_Peru) July 7, 2026

El MEF menciona "espacios presupuestales aún disponibles" y criterios técnicos, aunque sin dar a conocer un calendario de desembolsos ni asegurar montos concretos y verificables en el corto plazo.

La advertencia sobre el riesgo de las ERM 2026 sigue vigente hasta que haya desembolsos concretos o una medida alternativa que garantice los recursos en tiempo y forma. La próxima ventana crítica será el trámite legislativo del crédito suplementario; su resultado definirá si el país puede mantener el calendario electoral sin ajustes.