Elecciones Regionales y Municipales 2026: Sorteo de miembros de mesa se realizará el 24 de julio

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto en el que Perú se encuentra próximo a vivir la jornada de Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer la fecha en la que se desarrollará el sorteo público de miembros de mesa, proceso que se llevará a cabo como parte del cronograma electoral.

¿Cuál es la fecha del sorteo de miembros de mesa?

El próximo domingo, 4 de octubre, se llevará a cabo una nueva jornada electoral en el Perú por lo que el cronograma electoral comienza a acelerar y como parte de ello una de sus etapas más importantes es la conformación de las mesas de sufragio.

En ese sentido, a través de sus canales oficiales, la ONPE confirmó que el próximo viernes, 24 de julio , se efectuará el sorteo público nacional con el que se definirá qué ciudadanos serán elegidos para ejercer la función de miembros de mesa, un rol que es vital el día de los comicios para elegir a las próximas autoridades regionales y municipales del país.

"A nivel nacional, se designarán a más de 817 mil ciudadanos que ejercerán este rol durante la jornada electoral", se lee en una publicación del organismo electoral en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Hay que mencionar que, según el organismo electoral para las elecciones de octubre se instalarán más de 10 mil locales de votación en más de 1000 distritos y 2000 centros poblados.

Además, aquellos miembros de mesa sorteados llevarán a cabo capacitaciones en dos jornadas presenciales, las cuales se encuentram programadas para concretarse el 20 y 27 de septiembre.

Se estima que en esta jornada electoral asistan más de 26 314 000 millones de ciudadanos a sufragar, quienes forman parte del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), remitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

📢 ¡Atención! El viernes 24 de julio se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.



📌 A nivel nacional, se designarán a más de 817 mil ciudadanos que ejercerán este rol durante la jornada electoral.#ERM2026 pic.twitter.com/1aFzJriC1N — ONPE (@ONPE_oficial) July 6, 2026

¿Cuántas autoridades serán elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE detalló que en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 los peruanos elegirán 13,148 autoridades en todo el país, de las 83 organizaciones políticas que participarán. Entre los cuales figuran los siguientes:

25 gobernadores regionales

25 vicegobernadores regionales

364 consejeros regionales

196 alcaldes provinciales

1724 regidores provinciales

1696 alcaldes distritales

9118 regidores distritales

Como vemos, de cara a desarrollarse las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el próximo domingo, 4 de julio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió que el viernes, 24 de julio, es la fecha en la que se realizará el sorteo público nacional de miembros de mesa.