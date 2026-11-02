Habrá CORTE DE LUZ en Lima y Callao este 3 de noviembre: distritos, zonas afectadas y horarios

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú publicó su cronograma de corte de luz para esta semana. En la siguien te nota conoce los distritos, horarios y zonas que tendrán restricciones del servicio eléctrico este martes 3 de noviembre en Lima y Callao.

¿Por qué será el corte de luz en Lima y el Callao?

A través de un comunicado la empresa Pluz Perú dio a conocer que ejecutará un nuevo corte de luz el martes 3 de noviembre debido a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico.

Bajo esa premisa, exhortó a sus usuarios la comprensión del caso y les instó a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. De igual manera, les recuerda que la interrupción será temporal y no en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas.

Corte de luz el 3 de noviembre: ¿en qué zonas y horarios se suscitará la interrupción?

Para tener en cuenta el corte del suministro eléctrico e identificar si tienes una interrupción programada para la fecha en mención, cuentas con la opción de ingresar a este enlace de Pluz Perú. Aquí te presentamos qué zonas de Lima y Callao son las que figuran en la lista de aquellas que contarán con luz este fin de semana:

En San Isidro:

Desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en la av. Salaverry cdras. 29,30, calle Manuel Gonzáles de la Rosa cdra. 2

En Callao:

Desde las 8:30 hasta las 6:30 p.m. en A.H. Bocanegra mz. A17, A18, A21, A41, A42, A46, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B13, urb. Jorge Chávez calle Los Eucaliptos mz. C.

En Ancón:

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en calle S/N cdras. 2, 5, 6, calle Jorge Chávez cdra. 1, av. 2 de Mayo cdra. 6, calle José Carlos Mariátegui cdra. 2, edificio vista mar.

En Magdalena del Mar:

Desde las 10:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. en av. Javier Prado oeste 808.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en jr. Tacna cdras. 14.31 jr. Pascal de Vivero cdra. 14, jr. Amazonas cdras. 5, 6, jr. Marbella (ex Huamanga) cdra. 5, 6, jr. 8 de Octubre cdras. 5, 6, jr. Río Branco cdra. 15

Desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en la av. Felix Dibós cdras. 7, 8, av. Comandante Jiménez cdras. 1, 2, av. Alberto del Campo cdra. 7, calle Almirante Marcos de Aramburu cdra. 4, jr. Trujillo cdras. 3, 4.

En el Rímac:

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en

Zonas que quedarán sin luz en el Rímac.

En Comas:

Desde las 12:00 hasta la 1:00 p.m. en

Zonas que quedarán sin luz en Comas

En Pueblo Libre:

Desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en av. Clovis cdra. 7, av. General Clemente cdra.11, av. José Leguía y Meléndez cdra. 11, jr. Pedro Murillo cdra. 11.

En San Juan de Lurigancho:

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en A.H. Rímac de Campoy, av. Prolongación Malecón Checa cdra. 25, mz. C, J, calle 3 mz. C, D, calle 7 mz. J, Cooperativa San Miguel de Pallanchacra calle 7 mz. 1.

En Callao:

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en

Zonas que quedarán sin luz en Callao

En Huaral:

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en CA. Pedro Biseño, ubicado en el distrito de Aucallama.

En Chancay:

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en centro poblado Las Salinas, ubicado en el distrito de Aucallama.

Así que ya lo saben ciudadanos luego de anunciarse que habrá corte de luz previsto para este martes 3 de noviembre, se recomienda revisar desde ya el cronograma de Pluz Energía para conoce qué zonas de algunos distritos de Lima y Callao se verán afectados, así como los horarios en que se ejecutará la medida.