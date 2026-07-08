Tragedia tras volcadura de autobús: Reportan al menos cuatro muertos y más de 30 heridos

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos cuatro muertos y más de 30 heridos es el saldo preliminar de la volcadura de un autobús con pasajeros a bordo. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a la tragedia en carretera.

Accidente de autobús dejó varios heridos: Esto se sabe

Una carretera vuelve a ser escenario de un accidente de tránsito. De acuerdo a los últimos reportes, un autobús se volcó en la madrugada de este miércoles 8 de julio. El conductor del vehículo perdió el control hasta estrellarse cerca de un puente, dejando varias víctimas.

Las autoridades precisaron que el siniestro vial dejó al menos cuatro muertos y 31 heridos en la región siria de Daraa. La cadena de televisión Alikhbariah, citando al Ministerio de Salud sirio, informó que las personas que iban a bordo del autobús eran peregrinos que se a Arabia Saudí para realizar la Umrah, una peregrinación islámica a La Meca.

Tras la emergencia reportada en la carretera Damasco-Daraa, cerca del puente de Khirbet Ghazaleh, brigadas de rescate y bomberos se apersonaron para ayudar a los que resultaron lesionados y trasladarlos a centros médicos cercanos como el Hospital Provincial de Daraa para recibir atención inmediata.

Investigan causas de la volcadura de autobús en Siria

La carretera Damasco-Daraa es la principal ruta terrestre de Siria que une la capital con la frontera sur del país y es utilizada frecuentemente por viajeros, visitantes y peregrinos procedentes del Líbano y países vecinos que se dirigen a Arabia Saudí.

Las autoridades vienen realizando las diligencias e investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente del autobús el 8 de julio, no solo para determinar las causas exactas de la volcadura, sino también para prevenir incidentes similares en el futuro.

Autobús que volcó, transportaba peregrinos de regreso del Líbano por la carretera Damasco-Daraa.

Otro accidente en carretera internacional

Un autobús de pasajeros y una camioneta colisionaron en la carretera RN-23, específicamente en el sector conocido como La Regina, una vía que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, en el departamento de Yoro.

Desafortunadamente, esa tragedia que ocurrió dos días antes del accidente en Siria, dejó al menos cuatro muertos y más de 20 heridos en la carretera de Honduras. Se investigan las causas de ese incidente vial.

Es así como una nueva tragedia internacional causó gran impacto. Cuatro muertos y 31 heridos dejó la volcadura de un autobús que transportaba peregrinos de regreso del Líbano por la carretera Damasco-Daraa, cerca del puente de Khirbet Ghazaleh.