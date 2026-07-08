Tragedia tras volcadura de autobús: Reportan al menos cuatro muertos y más de 30 heridos

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/07/2026
Al menos cuatro muertos y más de 30 heridos es el saldo preliminar de la volcadura de un autobús con pasajeros a bordo. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a la tragedia en carretera.
Accidente de autobús dejó varios heridos: Esto se sabe
Una carretera vuelve a ser escenario de un accidente de tránsito. De acuerdo a los últimos reportes, un autobús se volcó en la madrugada de este miércoles 8 de julio. El conductor del vehículo perdió el control hasta estrellarse cerca de un puente, dejando varias víctimas.
Las autoridades precisaron que el siniestro vial dejó al menos cuatro muertos y 31 heridos en la región siria de Daraa. La cadena de televisión Alikhbariah, citando al Ministerio de Salud sirio, informó que las personas que iban a bordo del autobús eran peregrinos que se a Arabia Saudí para realizar la Umrah, una peregrinación islámica a La Meca.
Tras la emergencia reportada en la carretera Damasco-Daraa, cerca del puente de Khirbet Ghazaleh, brigadas de rescate y bomberos se apersonaron para ayudar a los que resultaron lesionados y trasladarlos a centros médicos cercanos como el Hospital Provincial de Daraa para recibir atención inmediata.
Investigan causas de la volcadura de autobús en Siria
La carretera Damasco-Daraa es la principal ruta terrestre de Siria que une la capital con la frontera sur del país y es utilizada frecuentemente por viajeros, visitantes y peregrinos procedentes del Líbano y países vecinos que se dirigen a Arabia Saudí.
Las autoridades vienen realizando las diligencias e investigaciones respectivas que ayuden a esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente del autobús el 8 de julio, no solo para determinar las causas exactas de la volcadura, sino también para prevenir incidentes similares en el futuro.
Otro accidente en carretera internacional
Un autobús de pasajeros y una camioneta colisionaron en la carretera RN-23, específicamente en el sector conocido como La Regina, una vía que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, en el departamento de Yoro.
Desafortunadamente, esa tragedia que ocurrió dos días antes del accidente en Siria, dejó al menos cuatro muertos y más de 20 heridos en la carretera de Honduras. Se investigan las causas de ese incidente vial.
Es así como una nueva tragedia internacional causó gran impacto. Cuatro muertos y 31 heridos dejó la volcadura de un autobús que transportaba peregrinos de regreso del Líbano por la carretera Damasco-Daraa, cerca del puente de Khirbet Ghazaleh.