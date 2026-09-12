Captura de Abimael Guzmán: hoy, 12 de septiembre, se cumplen 34 años de la detención del líder terrorista

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 12 de septiembre es una fecha significativa en la memoria histórica de Perú. Se conmemora la detención del líder terrorista Abimael Guzmán, se destaca el nacimiento de personalidades influyentes en la política y la cultura del país, y se realizan diversas festividades tradicionales y religiosas en varias regiones.

Así, la jornada sintetiza momentos clave del conflicto armado interno, legados intelectuales y expresiones de la identidad popular peruana.

El golpe al líder terrorista

El 12 de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional capturó a Abimael Guzmán Reynoso, conocido como el "camarada Gonzalo", en una vivienda de Surquillo, Lima.

La intervención, denominada Operación Victoria, fue el resultado de meses de seguimiento e inteligencia policial. Junto al cabecilla fueron detenidos otros integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso, entre ellos Elena Iparraguirre.

La captura representó un golpe decisivo para la organización terrorista, que había iniciado su lucha armada en 1980 y protagonizado atentados, asesinatos y acciones de violencia contra la población peruana. El operativo dejó al grupo sin su principal dirigente y debilitó su estructura de mando.

La fecha también permite recordar el trabajo de los agentes del GEIN, quienes desarrollaron una investigación paciente para ubicar al cabecilla. El seguimiento de los integrantes de la organización y la identificación de los lugares donde se ocultaba Guzmán fueron fundamentales para concretar la intervención.

🇵🇪 Hoy conmemoramos 34 años de la Operación Victoria, la histórica captura de Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, ejecutada el 12 de septiembre de 1992 por el GEIN de la PNP.



Un hecho decisivo en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia en el Perú. pic.twitter.com/4lmomp6dNl — Mindef Perú (@MindefPeru) September 12, 2026

Años de violencia y memoria nacional

La caída de Guzmán ocurrió en un año marcado por algunos de los atentados más graves de la historia del terrorismo en el Perú.

El asesinato de la dirigente vecinal María Elena Moyano y el atentado de Tarata, ocurrido el 16 de julio de 1992 en Miraflores, evidenciaron el nivel de violencia que enfrentaba el país. El coche bomba de Tarata dejó 25 personas fallecidas y más de 150 heridas, además de causar graves daños materiales.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó las consecuencias del conflicto armado interno y contribuyó a la reflexión sobre las responsabilidades y el sufrimiento de las víctimas.

Tras la captura de su máximo dirigente, la organización comenzó a perder capacidad operativa y se produjeron divisiones entre sus integrantes.

En octubre de 1993, Guzmán y otros miembros del comité central suscribieron un acuerdo de paz, que fue leído por Alberto Fujimori ante la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, diversos grupos continuaron con acciones armadas durante los años posteriores.

A 34 años de la Operación Victoria, el 12 de septiembre permanece como una fecha de especial importancia para la memoria histórica del Perú. Recordar la captura de Abimael Guzmán permite reconocer el trabajo de inteligencia que hizo posible su detención y reflexionar sobre las consecuencias del terrorismo. La memoria de las víctimas y la defensa de la democracia son fundamentales para evitar que la violencia vuelva a repetirse.