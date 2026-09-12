Los Olivos: conductor de cúster del "Anconero" se salva de morir tras chocar contra poste de luz

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conductor de la empresa de transportes "Anconero" resultó herido luego de que la cúster que manejaba impactara violentamente contra un poste de alumbrado público en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Los Olivos. El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando la unidad se desplazaba en sentido norte.

El chofer, de aproximadamente 25 años, perdió el control del vehículo y terminó empotrado contra la estructura metálica. La parte delantera de la cúster quedó completamente destruida y el poste terminó prácticamente atravesado en la zona frontal, dejando al conductor atrapado entre los fierros.

Hasta el lugar llegaron bomberos, quienes realizaron las labores de rescate para liberar al joven. Posteriormente, fue trasladado a un centro de salud privado cercano, donde recibió atención médica.

La unidad llevaba pasajeros al momento del impacto, ninguno de ellos resultó herido y todos lograron descender del vehículo tras el accidente.

Compañero niega que chofer estuviera ebrio

Un compañero de trabajo del conductor declaró que el accidente se habría producido luego de que otro vehículo les cerrara el paso. "No, además está trabajando nada más que se ha adelantado otra cuchilla cerrada y por eso que ha sido el choque", manifestó al ser consultado sobre lo ocurrido.

Asimismo, negó que el chofer estuviera bajo los efectos del alcohol. "No, no, no, no. Él ha estado sano hemos bajado llenando gente con pasajeros. Los pasajeros han ido más bien", afirmó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Los Olivos, un 'Anconero' se chocó contra un poste de luz. Pese al accidente de tránsito, el conductor de la unidad de transporte se salvó de perder la vida.



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