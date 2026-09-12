Gobierno destina más de S/ 283 millones para fortalecer respuesta de las FF. AA. frente a emergencias y El Niño

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno autorizó la transferencia de más de S/ 283 millones al Ministerio de Defensa (Mindef) para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) frente a emergencias y desastres que generaría el fenómeno El Niño.

Presupuesto para responder ante el fenómeno El Niño

A finales de agosto del presente año, la ENFEN elevó a 62 % la probabilidad de que el fenómeno El Niño alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Ante esa situación, la presidenta Keiko Fujimori, en entrevista con Exitosa, precisó que comenzaron a ejecutar medidas para reducir los riesgos asociados a El Niño.

"Hemos empezado este trabajo de limpieza de los ríos, la descolmatación, el fortalecimiento de los puentes, la defensa ribereña", precisó en diálogo exclusivo con Nicolás Lúcar en 'Hablemos Claro'.

En ese marco, en la mañana de este sábado 12 de septiembre, el Gobierno autorizó, mediante el Decreto Supremo 184-2026-EF, publicado en las normas legales de El Peruano, la transferencia económica de más de S/ 283 millones al Mindef, ministerio liderado actualmente por Rafael Belaúnde. De acuerdo a la disposición, los recursos irán destinados a fortalecer las acciones de prevención, preparación y atención de emergencias.

Ante el fenómeno El Niño: Destinan presupuesto para fortalecer capacidad operativa de las FF. AA.

Recursos para fortalecer capacidad operativa de las FF. AA.

El Decreto Supremo precisa que los recursos son provenientes de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para financiar las acciones de las FF. AA. en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

"Se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 283 501 992,00 a favor del Ministerio de Defensa, para financiar el fortalecimiento de capacidades operativas de las Instituciones Armadas para la preparación, respuesta y rehabilitación frente a emergencias y (...) ante las ocurrencias del Fenómeno El Niño", se lee en el documento oficial.

Transferencia económica para atender emergencias

La medida contempla gastos que aseguren y faciliten la movilización de personal, vehículos aéreos, terrestres y marítimos, así como, los equipos mecánicos de ingeniería con los que cuentan las Fuerzas Armadas para situaciones de emergencia.

Asimismo, se precisa que se financiará la operatividad de las brigadas especializadas y compañías de intervención rápida para desastres. ¿Con qué objetivo? Pues bien, el documento resalta que la misión es atender a las poblaciones damnificadas por fenómenos naturales como El Niño.