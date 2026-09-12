Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: así cotiza la divisa el sábado 12 de septiembre

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Consulta el precio del dólar, el tipo de cambio y su tendencia en la apertura de la jornada de este sábado 12 de septiembre. Si estás pensando en invertir con esta divisa, lo ideal es saber cómo cuál es su comportamiento actual: ¿subió o bajó su valor?

¿A cuánto está el dólar hoy, 12 de septiembre, en Perú?

El precio del dólar hoy, sábado 12 de septiembre, en Perú toma como principal referencia la última cotización oficial registrada al cierre de la jornada del viernes 11 de septiembre, que de acuerdo al último reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) el tipo de cambio cerró alrededor de S/3,3650, luego de haber iniciado la sesión en S/3,3690. Asimismo, el tipo de cambio interbancario registró un promedio de S/3,3665, con un máximo de S/3,3690 y un mínimo de S/3,3620.

En ese sentido, identificar a tiempo cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano, te permitirá anticiparte a su entorno fluctuante y tomar decisiones más acertadas al momento de hacer alguna operación con esa moneda.

Para que puedas comparar las tasas y saber si es el mejor momento de comprar o vender dólares, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la apertura de este sábado 12 en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: verifica a cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes 11 de septiembre Lee también COMPRA VENTA S/3,363 S/3,371

¿Subió el precio del dólar? Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados líneas más arriba, se deja entrever que esta divisa tuvo una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, 11 de septiembre, donde la compra estaba S/3,367 y la venta a S/3,373.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Saber el precio del dólar es importante. Por ello, otro indicador que suele ser consultado con frecuencia es el denominado dólar paralelo, conocido también como dólar Ocoña. Este valor responde a las operaciones realizadas fuera del mercado bancario y puede presentar diferencias respecto a la cotización oficial.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo (en las casas de cambio) es la siguiente en la mañana de este sábado 12 de septiembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,350 | Venta S/3,375.

Cotización del dólar paralelo hoy 12 de septiembre.

En Perú, puedes consultar el precio del dólar en fuentes oficiales y entidades financieras que actualizan el tipo de cambio de forma periódica. Entre ellas, el BCRP, el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que para planificar mejor y proteger tu poder adquisitivo frente a posibles fluctuaciones económicas, lo ideal es saber cuál es el precio y el tipo de cambio del dólar en la apertura de la jornada de este sábado 12 de septiembre en Perú.