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Jugadores de UTC explotan tras escandaloso final ante Juan Pablo II: "Esto es un circo ¡Gracias, Lozano!"

UTC cayó 2-1 ante Juan Pablo II en un partido que terminó en tremendo escándalo. Los jugadores del cuadro cajamarquino quedaron furiosos por el arbitraje y no se guardaron nada tras el final del encuentro.

Jugadores de UTC tras final con Juan Pablo II
Jugadores de UTC tras final con Juan Pablo II (Difusión)

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 12/09/2026

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El partido entre UTC y Juan Pablo II terminó en tremenda polémica luego de la expulsión de Manuel Ganoza. Los jugadores del cuadro cajamarquino no aguantaron más y arremetieron contra el arbitraje tras el escandaloso final.

Garro expresa su molestia con Lozano

Todo empezó a calentarse en el tramo final del encuentro entre UTC y Juan Pablo II. Manuel Ganoza recibió la segunda tarjeta amarilla luego de recriminar al árbitro Jesús Cartagena, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego.

La decisión cayó como un baldazo de agua fría para los jugadores locales, quienes reaccionaron con mucha molestia. El reclamo fue subiendo de tono y el ambiente se puso cada vez más pesado en el Estadio Héroes de San Ramón.

En medio del caos, incluso se registró la agresión de un dirigente de UTC contra el juez principal. La situación terminó siendo insostenible y el partido quedó suspendido, dejando una imagen bastante complicada para el fútbol peruano.

Uno de los que expresó su fastidio fue el capitán Luis Garro, quien lanzó una frase bastante dura contra lo que estaba pasando: "Es un chiste, todo es un chiste. Es un circo ¡Gracias, Lozano!".

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Adolfo Muñoz dispara contra arbitraje

Pero la cosa no quedó ahí. Luego del encuentro, Adolfo Muñoz habló con las cámaras de L1 Max y no tuvo pelos en la lengua para referirse al arbitraje. El jugador calificó lo ocurrido como un "robo descarado" y aseguró que UTC viene siendo perjudicado en distintos aspectos. 

"Es un robo descarado. No nos dejan inscribir jugadores, nos quitan 10 puntos, nos están caga*** la carrera a nosotros, ya que nos vemos mal dentro de la cancha. Estamos haciendo un buen trabajo y nos empiezan a expulsar jugadores y pitar en contra", señaló.

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Muñoz incluso cuestionó la continuidad del club en la Liga 1 y agregó: "No hagan participar a UTC en Liga1, ¿ya para qué? Estamos siendo perjudicados, tiene que haber justicia acá. Desciendan de una vez a UTC".

Por su parte, Luis Garro bajó un poco las revoluciones después de sus primeras declaraciones, aunque siguió cuestionando el trabajo de los árbitros

"Siempre hay polémicas, ¿no? Lastimosamente. No me toca ser quien cuestione las decisiones del árbitro, pero la verdad me deja mucho que decir. Lo único que yo siempre he pedido es que los jueces sean justos y que deportivamente nos dejen competir", sostuvo.

Así, el duelo entre UTC y Juan Pablo II terminó marcado por la polémica, la expulsión de Manuel Ganoza y los fuertes reclamos de los jugadores contra el arbitraje. 

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