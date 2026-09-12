Dos detenidos son investigados por robo y placas adulteradas tras persecución policial

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Dos detenidos permanecen bajo investigación policial luego de una persecución registrada en el sector Hábitat, donde agentes intervinieron un vehículo que realizaba desplazamientos sospechosos y encontraron placas con características que harían presumir una posible adulteración o clonación. El caso es investigado para determinar si los intervenidos estarían vinculados con un presunto robo u otros hechos delictivos.

VECINOS ALERTARON A LA POLICÍA

El jefe de la Región Policial de Tacna, general PNP Helbert Luna Velarde, señaló que la intervención se produjo luego de que ciudadanos alertaran sobre el comportamiento de los ocupantes del vehículo. Según explicó, los sujetos habrían recorrido lentamente el sector y tocado las puertas de algunos inmuebles, situación que generó sospechas entre los residentes.

"Estas personas, a bordo de este vehículo que ha sido intervenido, habían estado tocando prácticamente algunas puertas de algunos inmuebles, de repente con la intención de querer sustraer bienes de esas viviendas", declaró para Exitosa el general PNP Helbert Luna Velarde.

La alerta ciudadana fue comunicada mediante un grupo de WhatsApp que mantienen vecinos con efectivos de la Policía de Leguía. Tras recibir imágenes e información sobre el vehículo, una patrulla acudió al lugar y logró ubicarlo. Sin embargo, sus ocupantes emprendieron la fuga, dando inicio a una persecución.

El jefe de la Divincri Tacna, coronel PNP César Becerra Salas, precisó que durante la intervención no se registraron disparos. Los dos intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Leguía para continuar con su identificación y las verificaciones correspondientes.

INVESTIGAN PROCEDENCIA DE LAS PLACAS

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron dos placas que, preliminarmente, presentarían características de haber sido clonadas o adulteradas. También hallaron una botella de licor, una botella con agua, billeteras y dinero en efectivo, elementos cuya procedencia y finalidad deberán ser determinadas mediante las diligencias correspondientes.

La Policía investiga una posible comisión del delito contra la fe pública, específicamente por falsedad genérica. De acuerdo con Luna Velarde, uno de los intervenidos registra antecedentes policiales y habría ingresado en dos oportunidades a un establecimiento penitenciario. El otro también tendría antecedentes por el delito de receptación.

Las autoridades realizan, además, una trazabilidad de las cámaras de videovigilancia instaladas en viviendas y espacios públicos del sector. El objetivo es establecer los desplazamientos del vehículo y determinar si los detenidos estarían relacionados con otros hechos delictivos.

POLICÍA REPORTA OCHO DENUNCIAS POR ROBO

Respecto a los índices delictivos, el general Luna Velarde informó que, en lo que va del mes, se han registrado ocho denuncias por robo, cifra menor a las diez denuncias reportadas durante el mismo periodo del año pasado.

"Durante este mes hemos tenido un índice mucho menor respecto a las estadísticas en base al mes pasado, del año pasado. Tal es el caso que este mes vamos registrando nosotros ocho denuncias por robos", afirmó Luna Velarde.

El jefe policial sostuvo que la institución mantiene investigaciones orientadas a identificar bandas y determinar sus modalidades de operación. Asimismo, exhortó a los ciudadanos a facilitar las imágenes de sus cámaras de seguridad, debido a que este material puede contribuir a identificar a los responsables de hechos delictivos.

Las diligencias continúan con participación del Ministerio Público. Mientras tanto, los dos detenidos y las placas halladas permanecen bajo investigación para establecer su eventual responsabilidad en el presunto robo y determinar si estarían relacionados con otros delitos registrados en Tacna.