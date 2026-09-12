María Pía arremete contra Said Palao tras revelar su sueldo de 'Esto es Guerra': "Me parece ridículo"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao está nuevamente en boca de todos luego de revelar su sueldo de Esto es Guerra en medio de los cuestionamientos que recibe por su relación con Alejandra Baigorria. En ese contexto, María Pía Copello salió a cuestionar la decisión del chico reality de mostrar sus ingresos y hasta sus boletas para defenderse de las críticas.

Said Palao revela cuánto gana en 'EEG'

Todo empezó luego de que Said Palao se cansara de los comentarios en redes sociales donde algunos usuarios lo tildaban de "mantenido" por Alejandra Baigorria. Para defenderse, el integrante de Esto es Guerra decidió mostrar cuánto gana en el reality y dejó ver una boleta de pago.

Pero eso no fue todo. Said Palao también compartió una boleta para demostrar que pagó cinco mil 400 euros por la lujosa cartera Dior que le regaló a Alejandra Baigorria por su cumpleaños.

Con estos documentos, el chico reality buscaba dejar claro que cuenta con buenos ingresos y que puede darse sus gustos sin depender económicamente de su esposa. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, su decisión terminó generando más comentarios.

Y es que mientras algunos internautas consideran que Said Palao no es ningún mantenido porque tiene buenos ingresos económicos, otros volvieron a poner la lupa sobre cuánto gana y cuánto trabaja en Esto es Guerra.

María Pía arremete contra Said Palao

En medio de esta nueva polémica, María Pía Copello y los demás conductores de Sin más que decir hablaron sobre la decisión de Said Palao. Para la exconductora de Esto es Guerra, mostrar sus boletas para responder a las críticas fue una jugada innecesaria.

"A todos, en algún momento, nos han hecho cargamontón, pero no vas a salir con los papeles... A mí me parece ridículo mostrar cuánto ganas, en qué ganas, si tú lo compraste o no lo compraste, si lo debitaron de tu cuenta o no, si tú fuiste el que lo fue a la tienda. Es ridículo", comentó María Pía.

Pero ahí no quedó el asunto. Copello también cuestionó que Said esté dedicando tiempo a responder a toda esta bronca cuando se encontraba en Japón junto a Alejandra Baigorria, quien llegó al país asiático para celebrar sus 38 años.

"Yo digo: ¿para qué? ¿A quién le importa?", manifestó la conductora, dejando claro que, desde su punto de vista, Said pudo simplemente ignorar los comentarios y continuar disfrutando de su viaje.

Así, la revelación del sueldo de Said Palao en Esto es Guerra, lejos de apagar las críticas, volvió a ponerlo en el centro de la polémica. María Pía Copello cuestionó que mostrara sus boletas.