Papa León XIV al Perú: Parque de las Leyendas ofrece entradas a mitad de precio hasta el 16 de noviembre

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV al Perú no solo contempla actividades religiosas y ceremonias multitudinarias, sino también varios días no laborables para facilitar la participación de la ciudadanía en los acontecimientos programados.

En este contexto, el Parque de las Leyendas anunció una rebaja del 50 % en sus entradas para niños de 3 a 12 años, como una alternativa de entretenimiento para las familias que aprovecharán este periodo de descanso.

La promoción estará vigente desde este miércoles 11 hasta el lunes 16 de noviembre y podrá utilizarse en las dos sedes del zoológico: San Miguel y Huachipa. De esta manera, los menores podrán ingresar pagando la mitad de la tarifa habitual durante los días no laborables establecidos por la visita del sumo pontífice.

La iniciativa busca ofrecer una opción recreativa para quienes permanecerán en Lima durante estas jornadas, permitiendo que padres e hijos puedan compartir actividades educativas y conocer diferentes especies animales sin asumir el costo completo de los boletos infantiles.

¿Cuánto costarán las entradas y cómo acceder al descuento?

Con esta promoción, los niños de 3 a 12 años podrán ingresar al Parque de las Leyendas pagando S/5, en lugar de los S/10 que cuesta habitualmente su entrada. El descuento representa un ahorro de S/5 por cada boleto infantil.

Las familias podrán adquirir las entradas tanto de manera virtual como presencial, directamente en las boleterías de los establecimientos. Es importante considerar que el beneficio corresponde exclusivamente a los menores comprendidos en ese rango de edad y estará disponible hasta el 16 de noviembre.

Ambas sedes atenderán de lunes a domingo y feriados, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., por lo que los visitantes tendrán varias jornadas para organizar sus recorridos y aprovechar la tarifa especial.

¿Qué actividades ofrecerá el Parque de las Leyendas durante la visita del papa?

Además de la promoción económica, el recinto contará con diferentes atractivos para quienes decidan visitarlo durante estos días. En San Miguel, las familias podrán recorrer los espacios dedicados a la fauna peruana, donde se encuentran especies como los cóndores andinos, las nutrias gigantes, los osos de anteojos y los cocodrilos de Tumbes.

Asimismo, esta sede alberga una zona Internacional con jirafas, hipopótamos y Valentina, una hembra de rinoceronte indio. También dispone de un jardín botánico, una laguna recreativa y el Complejo Arqueológico Maranga, que conserva 54 monumentos, entre ellos las huacas San Miguel y Cruz Blanca.

Una de las actividades vinculadas directamente con la visita papal será la transmisión de la santa misa en el auditorio del patio central . Las emisiones están programadas para el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, a las 11:00 a. m., y para el lunes 16, a las 10:30 a. m.

Por su parte, en Huachipa destacan las presentaciones de los lobos marinos Nayra, Sol y Luna, además del Bosque de Aves, que alberga más de 166 ejemplares de 29 especies.

Así, el Parque de las Leyendas incorpora una alternativa de entretenimiento familiar a las actividades previstas durante la visita del papa León XIV. Los interesados deberán aprovechar la promoción antes del 16 de noviembre, fecha en que culminará el descuento para los visitantes infantiles.