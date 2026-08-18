Transportistas convocan nuevo paro en Lima y Callao ante falta de respuestas del Gobierno

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gremio de transporte urbano de Lima y Callao anunció una paralización total del servicio programada para el próximo 25 de agosto en protesta por la escalada de inseguridad y la inacción del Gobierno. Los transportistas precisaron que la medida solo se levantará si el Ejecutivo plantea una mesa de diálogo con soluciones concretas.

Ola de violencia motivan la paralización de transportistas

A través de un comunicado oficial, el gremio indicó que esta medida de fuerza surge tras el prolongado silencio de las autoridades frente a las propuestas técnicas enviadas por los transportistas. Asimismo, denunciaron la reiterada falta de respuesta del Poder Ejecutivo para concederles una audiencia urgente donde se aborde la crisis de extorsiones y asesinatos que asfixia al sector y amenaza la vida diaria de miles de conductores.

Los dirigentes sostienen que la situación se ha agravado exponencialmente por la ausencia de una política pública articulada contra el cobro de cupos. Esta problemática no solo destruye la economía de las empresas de transporte, sino que termina afectando directamente a los usuarios. Además, recordaron atentados recientes como el asesinato del dirigente Eugenio Benítez Tacanga el pasado 6 de agosto en Los Olivos, lo que demuestra que la violencia criminal se ha vuelto sistemática contra choferes, cobradores y directivos.

Ante este crítico panorama, las organizaciones de transporte recordaron que ya han presentado un pliego formal con alternativas de solución inmediatas. Entre sus planteamientos destacan el fortalecimiento de las unidades policiales especializadas, un control estricto de las comunicaciones en los penales y la presencia permanente de agentes en los paraderos de alto riesgo. Sin embargo, al no recibir una respuesta sobre la evaluación de estas medidas, el paro del 25 de agosto se presenta como un llamado de atención urgente al Estado.

Gremios anuncian paro ante faltas de acciones del Gobierno.

Diálogo abierto y respaldo de las principales empresas de transporte

Pese a la firmeza de la convocatoria, la Unión Gremial de Lima y Callao remarcó su disposición al diálogo y precisó que la medida quedará sin efecto si el Ejecutivo concede la audiencia solicitada antes de la fecha programada. Los representantes enfatizaron que la movilización será pacífica y que el objetivo principal es instalar una mesa de trabajo efectiva con resultados verificables que brinden condiciones mínimas de seguridad para trabajar sin arriesgar la vida.

La convocatoria a este paro masivo cuenta con un sólido respaldo institucional tras ser suscrita por los principales líderes del sector en la capital. Entre los firmantes destacan Héctor Vargas Egas (Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano), Ricardo Pareja Fonseca (Cámara de Transporte Urbano), Manuel Rolando O'Diana Quiroz (AMETUR) y Waldo R. Poma Gaggluff (ANITRA), quienes representan a una fracción mayoritaria de las flotas que operan en la metrópoli.