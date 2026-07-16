Keiko Fujimori apunta a la lucha contra la delincuencia y Fenómeno El Niño como las prioridades de su Gobierno

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A 12 días de asumir funciones como presidenta constitucional del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, remarcó cuáles serán sus dos máximas prioridades en el inicio de su Gobierno, señalando que son las mayores demandas que ha recibido de la población durante su última campaña electoral.

La también lideresa de Fuerza Popular sostuvo esta mañana un encuentro con el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno, un día después de haber recibido su credencial por parte del Jurado Nacional de Elecciones que la reconoce como nueva mandataria del país para los próximos cinco años.

Atención inmediata a la delincuencia y Fenómeno El Niño

Luego de la reunión sostenida este jueves 16 de julio, Keiko Fujimori aseveró que el inicio de su administración se caracterizará por hacerle frente a la inseguridad ciudadana y atender con todas las medidas de prevención, la llegada del Fenómeno El Niño.

"Estamos preparándonos, para que a partir del 28 de julio, pues tomemos las riendas y destino de nuestro país. Nos preocupa sí, la llegada del Fenómeno El Niño y tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden", señaló.

Es importante recordar que, en una entrevista brindada el último fin de semana al medio colombiano Revista Semana, la presidenta electa confirmó que en su gestión impulsará la creación de cuatro cárceles, en especial una para los delincuentes más peligrosos, teniendo como referencia a El Salvador y su presidente, Nayib Bukele, y la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Así como, incluir al Perú en el denominado Escudo de las Américas, una coalición militar y de seguridad impulsada por Donald Trump para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.

Gobierno saliente podría declarar en emergencia nacional por el FEN

Sobre los efectos al que estaría expuesto el Perú por el Fenómeno El Niño, el presidente José María Balcázar indicó que antes que culmine su administración podría declarar en emergencia nacional al país por este próximo suceso climatológico, dispositivo que se encargaría de continuar su sucesora, Keiko Fujimori.

"Lo que estoy pensando es declarar de emergencia nacional el fenómeno del Niño a los objetos de que los organismos internacionales como las Naciones Unidas nos puedan apoyar en diversos programas para estos efectos", manifestó el 11 de julio último.

De acuerdo con el último informe de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), El Niño Costero se extendería hasta el verano del 2027. En ese sentido, proyecta con mayor probabilidad, una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre del 2026. De igual manera, para el período diciembre - marzo, el evento presentaría una magnitud fuerte o moderada.

Finalmente, la entidad recomendó que se adopten las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero y el probable desarrollo de El Niño (Pacífico central) para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027).