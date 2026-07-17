Desarticulan banda criminal que usaba pollería en Los Olivos para reclutar jóvenes sicarios

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La investigación policial reveló que en la pollería de Los Olivos funcionaba como un punto de reclutamiento para actividades ilícitas. Los presuntos delincuentes aprovechaban este negocio para captar jóvenes, ofreciéndoles empleo como meseros o cocineros con el fin de mantenerlos controlados mientras perpetraban actos de sicariato.

Operaciones ilícitas y modus operandi

Los sujetos empleaban el local comercial no solo para captar personal, sino también como centro de almacenamiento de armas de fuego. Según declaró el coronel de la PNP, Jesús Talla de la Cruz, jefe de la Depincri Carabayllo, que el negocio sólo era una pantalla para cometer delitos y amedrentar a los vecinos.

"Lo utilizan como fachada; uno para captar y otro para poder hacer ver a sus vecinos que realizan una actividad. Dentro de esta pollería es donde se encuentra ese armamento", indicó.

La banda criminal seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, incluyendo a empresarios de la zona, según los reportes policiales. Las autoridades confirmaron que los delincuentes remuneraban con aproximadamente S/2000 a los jóvenes por ejecutar cada encargo, confirmando la preocupante captación de menores mediante pagos directos.

Las labores de inteligencia permitieron identificar que este grupo operaba bajo una estructura jerárquica clara y definida. Los cabecillas organizaban las rutas de escape después de cada ataque para evitar la persecución policial. La pollería facilitaba esta coordinación logística sin despertar sospechas.

Antecedentes y seguimiento policial

El seguimiento de este caso permitió a las autoridades vincular a los detenidos con un asesinato reciente ocurrido en Carabayllo. En aquel evento, sujetos armados a bordo de una motocicleta atacaron a tiros al conductor de una minivan, causándole la muerte instantánea.

"De la investigación lo que hemos logrado advertir es que estos sujetos eran los que reclutaban a menores y lo utilizaban en la pollería dándole trabajo como meseros u otra actividad", indicó el coronel.

La policía continúa procesando las evidencias recabadas tanto en el local como en los domicilios de los implicados. Estas investigaciones determinarían determinar la participación exacta de los detenidos en otros crímenes, incluyendo el ataque contra gerentes de una ladrillera.

Las autoridades están realizando peritajes balísticos para comparar las armas incautadas con los casquillos encontrados en escenas de crímenes previos. Esta labor técnica es fundamental para fortalecer el expediente judicial contra la banda. La pollería permanece clausurada por las autoridades municipales.

Este contundente operativo policial permitió desarticular una banda criminal que se dedicaba al sicariato y la captación de menores. Los agentes confirmaron que el negocio se dedicaba a captar jóvenes para actos delictivos dentro de este punto de venta de comida, manteniendo el operativo de investigación para obtener sentencias firmes hacia los responsables.