La Victoria: Presentan la camiseta de la blanquirroja más grande del Perú por Fiestas Patrias

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las celebraciones por los 205 años de la independencia del Perú, la Municipalidad de La Victoria presentó en la Plaza Manco Cápac la camiseta más grande de la selección peruana, en una actividad que congregó a autoridades, deportistas y decenas de vecinos, quienes demostraron su orgullo y entusiasmo por el país.

Ceremonia que levantó la gran camiseta

La presentación fue encabezada por el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, quien estuvo acompañado por la exvoleibolista Rosa García, medallista olímpica y una de las máximas referentes del voleibol peruano. También participaron el exfutbolista Waldir Sáenz y un representante de la marca Lomas, quienes se sumaron a la ceremonia de la emblemática camiseta.

La gigantesca blanquirroja lleva impresa la frase: "Municipalidad de La Victoria. ¡Viva el Perú! Que Dios me los bendiga", mensaje que acompañó esta iniciativa orientada a fortalecer la identidad nacional en vísperas de Fiestas Patrias.

Como parte de la actividad, decenas de ciudadanos participaron escribiendo mensajes de aliento, saludos y frases alusivas al Perú sobre la camiseta gigante. Asimismo, estamparon sus firmas en la prenda como una expresión de apoyo a la selección peruana y de identidad nacional.

Expresiones de orgullo patrio

Uno de los momentos más destacados de la actividad se produjo cuando la camiseta gigante fue izada con una grúa, lo que permitió apreciarla desde distintos puntos de la plaza. La exhibición despertó el interés de los asistentes y se convirtió en uno de los principales atractivos de la jornada.

Como parte de la actividad, la Municipalidad de La Victoria rindió homenaje a dos destacadas figuras del deporte nacional con la entrega de placas de reconocimiento. La histórica exvoleibolista Rosa García, recordada por integrar la selección peruana que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, y el exfutbolista Waldir Sáenz, máximo goleador histórico de Alianza Lima, recibieron la distinción en medio de los aplausos de los asistentes.

El reconocimiento destacó la trayectoria y el aporte de ambos deportistas al desarrollo del deporte peruano, así como su legado para las nuevas generaciones. Esta enorme prenda confeccionada gracias al apoyo de la empresa Lomas permanecerá mañana sábado en la referida plaza cuando se desarrolle el tradicional desfile escolar del distrito.

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, diversas municipalidades, instituciones educativas y universidades impulsan actividades cívicas en Lima y otras regiones del país. Entre ellas destacan desfiles, actos conmemorativos e iniciativas orientadas a fomentar el orgullo nacional de cara a la tradicional Gran Parada y Desfile Cívico Militar.