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Decisión histórica

Cuerpo de Bomberos del Perú no participará en el gran Desfile y Parada Militar por Fiestas Patrias el 29 de julio

La institución anunció que se retira del desfile del 29 de julio tras la decisión de los organizadores de reducir su presencia a un solo batallón. Señalan que la medida carece de justificación y afecta su tradición institucional.

Los hombres de rojo advirtieron cambios repentinos en la cantidad de participant
Los hombres de rojo advirtieron cambios repentinos en la cantidad de participant (Composición Exitosa)

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/07/2026

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El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) comunicó oficialmente que no participará en el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias del próximo 29 de julio.

Se trata de la primera vez en su historia que la institución se ausenta de este acto, lo que marca un hito en sus 165 años de vida institucional. La decisión fue tomada luego de que los organizadores dispusieran limitar su presencia a un solo batallón, cuando tradicionalmente desfilaban tres, integrados por efectivos de Lima, Callao y provincias.

Los motivos de la decisión

En un comunicado oficial, el CGBVP expresó que cerca de 300 bomberos voluntarios se habían preparado intensamente durante seis semanas para representar a la institución en el desfile. Sin embargo, la disposición de reducir su participación a un solo batallón fue considerada injusta y contraria a la tradición.

"Históricamente hemos desfilado con tres batallones integrados por efectivos de Lima, Callao y provincias, quienes se movilizan con sus propios recursos", señala el documento.

Fuentes internas confirmaron que la decisión de los organizadores se comunicó durante una práctica reciente, sorprendiendo a los bomberos que ya habían ensayado con tres batallones. La medida, según estas fuentes, carece de una razón coherente y fue tomada a pocos días del evento, lo que generó malestar en la institución.

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Comunicado de prensa de los bomberos.
Comunicado de prensa de los bomberos.

Cambios a última hora

El CGBVP recordó que su participación en la Parada Militar ha sido una constante durante décadas, como muestra de patriotismo y compromiso con el país. La exclusión parcial, que limitaba su presencia a 81 efectivos, terminó siendo el detonante para decidir retirarse completamente la delegación, en señal de protesta y defensa de su tradición.

El memorándum múltiple N°003-a-2026, emitido por la Dirección General del Voluntariado, formalizó la desconvocatoria del personal terrestre y de las unidades motorizadas, instruyendo a las 28 comandancias departamentales a suspender cualquier preparación o desplazamiento relacionado con el desfile.

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La ausencia de los bomberos en la Parada Militar de este año constituye un hecho sin precedentes y abre un debate sobre la organización del evento y el reconocimiento a instituciones emblemáticas.

Mientras los organizadores no han explicado públicamente las razones de la reducción, el CGBVP reafirmó su compromiso con el país y con su labor diaria, pero dejó claro que no aceptará condiciones que afecten su imagen y tradición. La decisión, tomada con pesar, refleja la tensión entre la organización del desfile y una institución que ha sido símbolo de servicio y sacrificio en la historia nacional.

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