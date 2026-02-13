Samahara Lobatón rompe en llanto al revelar que su bebé está intubado: "Tiene neumonía"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, ya que su bebé Asael se encuentra delicado de salud desde hace varios días y actualmente está internado en la unidad de cuidados intensivos. La influencer se mostró muy afectada y rompió en llanto en vivo al contar la difícil situación que le toca vivir con sus hijos.

Samahara llora por la salud de su hijo Asael

La hija de Melissa Klug se presentó la mañana de ayer en el programa 'Arriba mi gente' y, entre lágrimas, confirmó que su bebé no ha mostrado mejoría a pesar del paso de los días. Samahara también contó el diagnóstico exacto de Asael y cómo fue que llegó a enfermar de gravedad.

"Por más que yo haga una burbuja en mi casa, los gérmenes salen. Mi hijita chiquita lo contagió de gripe. Es un bebé prematuro y no tiene las defensas que debería tener. Nació mucho antes de tiempo y eso también le juega en contra. Tiene bronquiolitis y neumonía severa, y está entubado en UCI porque no puede respirar por sí solo", indicó.

Samahara se mostró sumamente afectada por la salud de su pequeño, pero a la vez dijo que tiene fe en que próximamente se recupere y deje de estar entubado para pasar a utilizar una cánula de alto flujo. Por lo tanto, pidió a sus seguidores y amigos unirse en oración por la salud de Asael.

Finalmente, la hija de Melissa Klug resaltó que la difícil situación que viene atravesando no ha hecho que deje de lado sus responsabilidades como madre, ya que tiene otras dos pequeñas que la necesitan y está haciendo lo posible para atenderlas y mantener a su familia unida.

"Para mí es difícil no dormir en las madrugadas, levantarme todos los días, llevar a mis hijas al colegio, venir a trabajar, seguir con mi vida, pero estoy parada y sigo adelante por ellos tres", explicó.

Samahara pide oraciones por su hijo

Después de varios días de silencio, la influencer hizo una actualización sobre el estado de salud de Asael, quien al parecer aún se encuentra delicado, ya que la influencer publicó una oración en la que le pedía a Dios que su bebé se recupere satisfactoriamente.

"Señor Jesús, creemos en tu poder sanador y con fe te pedimos que pongas tus manos llenas de amor y sanación sobre el pequeño Asael. Restáuralo, devuélvele la salud y la fuerza que necesita, y protege su vida con tu infinita misericordia. Amén", se lee al inicio de su mensaje publicado en Instagram.

Enseguida, instó a todos sus seguidores, amigos y familiares a unirse en oración por la recuperación de su último bebé con Bryan Torres. "Por favor, únete a nosotros en oración por Asael, para que Dios lo cure y lo guarde bajo su amorosa protección", escribió en una segunda parte.

De esta manera, Samahara Lobatón se aferra a la esperanza de ver a su pequeño fuera de peligro muy pronto. La influencer aseguró que no pierde la fe y que seguirá fuerte por sus tres hijos, confiando en que Asael logrará superar este difícil momento.