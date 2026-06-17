Cercado de Lima: Hombre es acribillado de nueve balazos en Barrios Altos en el jirón Amazonas

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La criminalidad continúa cobrando nuevas víctimas en Lima. En esta oportunidad un hombre fue acribllado a balazos en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima y el caso ya se encuentra en investigación por parte de las autoridades.

Hombre es asesinado en Barrios Altos

Al promediar las 4:00 a.m. del útlimo martes, un hombre que se econtraba sentado en una vereda de la cuadra 7 del jirón Amazonas, en el mencionado distrito limeño fue asesinado cuando fue interceptado por un sujeto.

Los disparos a quemarropa provocaron la muerte inmediata del varón en el mismmo lugar en que fue sorprendido por el sicario. Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron a las fuerzas del orden tras escuchar las detonaciones del arma de fuego durante la madrugada.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) el atacante abrió fuego de forma directa hasta en nueve oportunidades, sin mediar palabra, contra su víctima que fue identificada como Carlos Alfredo Vargas Sulca.

Cabe mencionar que, las investigaciones para determinar el móvil de este acto criminal fue asumido por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Cercado de Lima.

Por su parte, los efectivos policiales acudieron hasta la escena del fatídico acontecimiento para recopilar las evidencias necesarias así como también recoger los testimonios de aquellas personas que hayan presenciado este acto criminal.

El lugar fue acordonado para proteger las pruebas materiales del homicidio. Por su parte, los peritos de Criminalística procedieron con el levantamiento del cuerpo luego de la autorización del fiscal.

Víctima contaba con antecedentes

Hay que mencionar que, según las autoridades Vargas Sulca presentaba antecedentes por presuntos delitos previo a ser acribillado en plena vía pública. En tanto, el reporte oficial contempla que la víctima mortal registraba acusaciones previas relacionadas con faltas contra la tranquilidad pública y la salud pública.

De igual manera, se conoció que el ciudadano tenía un historial de antecedentes que se encontraban relacionados con la microcomercialización de drogas en Lima.

Familiares y vecinos mostraron gran preocupación

Tras el asesinato, familiares y vecinos del occiso se mostraron consternados por el hecho que se suscitó en plena vía pública. Asimismo, residentes de la zona pidieron mayor presencia de policías así como reforzar el patrullaje.

Como vemos, en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima un sicario interceptó a un hombre y le disparó al menos nueve veces a quemarropa. Producto del ataque el varón falleció en la cuadra 7 del jirón Amazonas, en donde se encontraba sentado en una vereda. Las autoridades ya dieron inicio a las pesquisas para esclarecer el móvil del hecho.