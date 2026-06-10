Campaña de DNI electrónico GRATIS el 15 de junio: ¿Dónde y quiénes serán beneficiados?

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico está programado para el lunes 15 de junio en un distrito de Lima Metropolitana. Conoce quiénes se verán beneficiados con la iniciativa y los requisitos, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Reniec realiza 172 campañas de DNI gratuito hasta el 14 de junio

Con el fin de reducir las brechas de indocumentación y garantizar el derecho a la identidad, el Reniec reveló que realizará 172 campañas gratuitas de documentación en 22 departamentos del país, del 8 al 14 de junio, beneficiando a miles de ciudadanos que viven en zonas rurales, alejadas y de difícil acceso.

Las regiones incluidas en esta jornada son de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Durante esas jornadas, se podrán realizar la inscripción por primera vez, renovación, rectificación, duplicado y entrega sin costo alguno del documento de identidad. Para conocer las zonas exactas donde se ejecutará la campaña y el horario puedes revisar el siguiente ENLACE.

Campaña gratuita del DNI electrónico el 15 de junio

Pero no solo en el interior del país será la campaña, sino que también hay una iniciativa que involucra a un distrito de Lima. De acuerdo a lo revelado en Facebook, la iniciativa gratuita para el DNI electrónico (DNIe) será el lunes 15 de mayo en San Martín de Porres desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.

El evento que, según el comunicado, contará con la participación de un registrador del Reniec, será en la Agencia Zona Comercial e Industrial ubicada en la calle Las Tunas N° 308, urbanización Naranjal. ¿Quiénes serán beneficiados? La campaña está dirigida a menores de 17 años y personas mayores de 60 años.

Ten en cuenta que durante la jornada se realizará la toma de foto gratis y solo habrá cupos limitados, por lo cual, se aconseja a los interesados, llegar temprano.

Campaña gratuita del DNI electrónico el 15 de junio.

Beneficios del DNI electrónico

Trámites 24/7 sin necesidad de desplazamientos. Autenticación digital en plataformas del Estado.

sin necesidad de desplazamientos. Autenticación digital en plataformas del Estado. Voto electrónico en elecciones futuras.

Seguridad reforzada: Contiene un chip con tus datos biométricos y, en su versión 3.0, cuenta con 64 llaves de seguridad, lo que hace prácticamente infalsificable y previene la suplantación de identidad.

Contiene un chip con tus datos biométricos y, en su versión 3.0, cuenta con 64 llaves de seguridad, lo que hace prácticamente infalsificable y previene la suplantación de identidad. Firma digital: Permite colocar tu rúbrica en documentos con valor legal desde tu computadora, evitando viajes a notarías o entidades públicas.

Es así que Reniec anunció que desde el 8 al 14 de junio realizará 172 campañas de DNI gratuito en 22 departamentos del país, pero a esa noticia se suma que en un distrito de Lima, precisamente en San Martín de Porres habrá otra jornada el 15 de junio sin costo alguno para la obtención del documento de identidad electrónico.