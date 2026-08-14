Paolo Guerrero sorprende al compartir imágenes de Alondra García Miró y seguirla en Instagram: ¿Y Ana Paula Consorte?

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero volvió a llamar la atención en redes sociales luego de que se detectara que compartió una publicación de Alondra García Miró en Instagram. El futbolista eliminó posteriormente ese reposteo y también dejó de seguirla, mientras continúa la atención sobre su actividad digital.

El hecho ocurrió en medio de movimientos registrados en las cuentas de Instagram de Paolo Guerrero, Alondra García Miró y Ana Paula Consorte. El delantero dejó de seguir a Ana Paula, mientras todavía aparecía siguiendo a Alondra cuando se difundió el reposteo.

El reposteo que generó atención

Guerrero compartió desde su cuenta personal fotografías publicadas por Alondra García Miró como parte de un trend en redes sociales. La publicación correspondía a un carrusel con imágenes de la modelo, que posteriormente dejó de aparecer en su cuenta oficial de Instagram.

Más tarde, el futbolista retiró el contenido compartido después de que usuarios detectaran la publicación. Aunque el reposteo fue eliminado, las capturas difundidas permitieron conocer que Guerrero había replicado las fotografías publicadas por su expareja durante esas horas.

El futbolista seguía a su exnovia.

Paolo Guerrero figuraba siguiendo a Alondra García Miró. La modelo, por su parte, no aparecía siguiendo al futbolista. Este detalle fue registrado junto con la eliminación del contenido que había compartido desde su cuenta de manera pública.

Asimismo, se hizo evidente como el futbolista no seguía a su esposa, Ana María Consorte. No se sabe cuándo ocurrió exactamente el unfollow, pues el registro se limita al estado visible de las cuentas durante la revisión.

Cambios en sus seguidores

Otro movimiento observado en Instagram estuvo relacionado con Ana Paula Consorte. Paolo Guerrero dejó de seguir a la madre de sus hijos en esa plataforma, mientras el seguimiento a Alondra García Miró permanecía visible cuando se difundió inicialmente la información.

Posteriormente, el seguimiento a Alondra García Miró también cambió. Después de quedar expuesto el reposteo, Paolo Guerrero ingresó al perfil de su expareja y dejó de seguirla. De esta manera, ambos movimientos quedaron registrados dentro de la misma jornada públicamente.

Guerrero reposteó los videos de García Miró.

Las imágenes de Alondra habían sido publicadas dentro de una dinámica habitual de Instagram. El reposteo de Guerrero fue detectado por usuarios y posteriormente eliminado. La cobertura no incluye una explicación del futbolista sobre por qué decidió compartir esas fotografías ni sobre el retiro posterior.

Los hechos descritos corresponden únicamente a cambios visibles en Instagram y a una publicación que fue compartida y luego retirada. No se difundieron declaraciones de Paolo Guerrero, Alondra García Miró o Ana Paula Consorte que expliquen públicamente el motivo de estos movimientos.